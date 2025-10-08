Рецепт преодоления проблемы очевиден, но реализовать все сложнее, чем сказать.

Глядя на Украину, как на ориентир, западные государства активно работают над созданием собственных морских дронов. Но, как и украинцы, европейцы упираются в ту же самую проблему - отсутствие реальных альтернатив системе Starlink. Об этом пишет The Telegraph.

В публикации рассказывается о военных маневрах у берегов Португалии, в которых приняли участие морские дроны разных компаний со всей Европы. Включая украинские дроны Magura. Несмотря на порой очень разную конструкцию, почти все они имели одну общую черту в экстерьере: плоские серые панели, направленные в небо - "тарелки" спутникового терминала Starlink.

Как отмечают авторы публикации, именно спутниковая связь от компании Илона Маска обеспечила первые успехи Украины с морскими дронами: с точки зрения скорости передачи данных, надежности и особенно дальности, Starlink просто не имеет альтернативы. Но есть вопросы к надежности самой компании Starlink.

Издание напоминает, как в конце 2022 года сорвалась первая попытка украинцев атаковать гавань Севастополя морскими дронами: уже после старта операции выяснилось, что связь Starlink отсутствовала в районе Севастополя. И до сих пор нет полного понимания, что тогда произошло: одни говорят, что Илон Маск умышленно отключил связь, чтобы сорвать атаку, другие убеждены, что украинцы тогда изначально забыли учесть отсутствие связи в районе Крыма. Так или иначе, этот эпизод продемонстрировал, насколько сильно армии могут зависеть от решений технологических компаний.

Фил Локвуд, управляющий директор немецкой компании Stark International, разрабатывающей морские дроны, в текущей ситуации считает единственным приемлемым вариантом просто использовать то оборудование, которое доступно. Но в долгосрочной перспективе нужна европейская альтернатива "Старлинку", говорит он.

Пока Starlink остается монополистом в области спутниковой связи, разработчики морских дронов вынуждены экспериментировать с принципиально другими технологиями связи. Как украинские дроны Magura, так и аппараты Vanta от компании Stark International используют резервные каналы связи - сотовые системы 5G и высокочастотные радиоантенны VHF.

Однако, как пояснил начальник инновационного центра португальского флота Марко Гимарайнш, эти резервные системы связи имеют ограниченную дальность действия, поэтому дилемма со Starlink остается актуальной.

Война в Украине: морские дроны

Как писал УНИАН, в конце сентября украинские морские дроны приняли участие в комбинированной атаке на российские нефтяные терминалы в портах Новороссийска и Туапсе. Известно, что атаки была успешной по крайней мере частично.

Позже стало известно, что в этой атаке были задействованы модернизированные беспилотники: кроме уже привычных камикадзе порт атаковали и морские дроны-авианосцы, вооруженные FPV на оптоволокне.

