Морские дроны позволили нам вернуть под контроль часть Черного моря, что является необходимым для устойчивости нашего государства.

Успешное применение Украиной именно морских дронов во многом изменило морские оборонительные стратегии всех ведущих государств мира. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время Международного форума оборонных индустрий.

"Украинские морские дроны стали глобальной оборонной сенсацией, позволили нам вернуть под контроль часть Черного моря, что является необходимым для устойчивости нашего государства и защиты наших городов, Одессы и других городов. Российский флот в Черном море впервые в его истории был изгнан в отдаленные бухты", - сказал он.

По словам Зеленского, успешное применение Украиной именно морских дронов, во многом изменило морские оборонительные стратегии всех ведущих государств мира.

Видео дня

Он также подчеркнул, что наши дроны, которые поражают российские нефтяные активы - это значительное проявление силы Украины.

"Никогда в истории украинская защита не была такой дальнобойной, такой ощутимой для России и вместе с другими нашими инструментами, также инструментами от наших партнеров. Мы сможем рассчитывать на достижение надежных и достаточных гарантий безопасности для Украины после этой войны", - отметил президент.

Украинское оружие

Как сообщал УНИАН, Зеленский рассказал, что на фронте более 40% оружия, которое применяется, - это оружие, произведенное в Украине или произведенное с Украиной.

Задача для производителей, для правительства Украины, для всех задействованных институтов - не менее 50% украинского оружия на фронте на конец года.

Зеленский отметил, что Украина также смогла рекордно быстро и качественно наладить производство отечественной артиллерии: "Только наших САУ "Богдана" мы производим 40 в месяц. И это серьезный результат".

Вас также могут заинтересовать новости: