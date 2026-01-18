Сырский анонсировал новые контрнаступления ВСУ

Украинские контрудары разрушают планы России и вынуждают ее спешно перестраивать боевые порядки.

Украина планирует новые наступательные операции, поскольку исключительно обороной одержать победу невозможно. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью lb.ua.

Он подчеркнул, что стратегический план России не изменился и предусматривает оккупацию всей Украины: меняются только намеченные сроки, а также доступное количество вооружения и личного состава.

"Поэтому мы будем проводить стратегическую оборонительную операцию, при этом мы понимаем, что в обороне победы не добьешься. Поэтому, соответственно, мы будем проводить наступательные операции, бороться за то, чтобы удерживать оперативную инициативу, потому что это приводит к тому, что враг вынужден привлекать и снимать значительный человеческий ресурс, вооружение, боеприпасы, чтобы сдерживать наши активные действия", – заявил Сырский.

Видео дня

На вопрос, возможен ли перелом в войне в течение этого года, командующий армией заявил, что это произойдет при ряде условий: достижение технологического преимущества, выигрыш в соревновании экономик, поддержка Запада, создание собственного производства оружия. По мнению Сырского, Украина имеет все основания для этого.

"Переход на другой уровень технологического оснащения Вооруженных сил позволит нам уменьшить участие людей непосредственно в ведении боевых действий, увеличить привлечение машин, в первую очередь, дроновых систем. Ну, и, конечно, дальнейшее развитие искусственного интеллекта как основы эффективного применения оружия, повышение скорости действия, реакции применения, выработка соответствующих решений", – добавил командующий.

Война в Украине: стратегические перспективы

Как писал УНИАН, беспилотники кардинально изменили характер современной войны, сделав массовые пехотно-танковые штурмы, на которые традиционно полагалась Россия, чрезвычайно неэффективными. Это заставило российских военных искать новые подходы, в частности переходить к малым штурмовым группам и использованию мотоциклов.

Однако российская военная доктрина в целом остается почти неизменной. Проблемы плохой подготовки личного состава и устаревших подходов к ведению боевых действий не решаются системно. В Москве по-прежнему мечтают вернуться к масштабным маневрам танками и пехотой, хотя, по словам экспертов, эпоха такого "бронированного кулака" на поле боя уже прошла.

Вас также могут заинтересовать новости: