РФ значительно усилит удары по Украине: Сырский раскрыл детали

Нет признаков, что РФ готовится к мирным переговорам, считает главком.

Россия планирует наращивать производство дронов типа "Шахед", чтобы ежедневно применять их в количестве до 1000 единиц. Об этом в интервью lb.ua рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Так, на вопрос о перспективах окончания войны в этом году Сырский заявил, что не видит никаких признаков подготовки РФ к мирным переговорам. Наоборот, наблюдается заметное увеличение интенсивности боевых действий, наращивание численности наступательных группировок и объемов производства оружия.

По словам главнокомандующего, сейчас Россия производит около 400 "Шахедов" разных типов в день и планирует нарастить производство так, чтобы ежедневно можно было применять до 1000 таких дронов. Сырский подчеркнул, что Украина должна сорвать эти планы и "создать условия" для переговоров.

"Потому что со слабым никто не будет договариваться", – подчеркнул он.

Главнокомандующий также подтвердил, что Россия продолжает получать существенную помощь от своих союзников по диктаторскому лагерю.

"Все, что касается электроники, идет туда из Китая. Технологии - китайские. Поставки боеприпасов, ракет – Северная Корея. Ну и, конечно, Иран. Поэтому возможности экономики России остаются высокими. Мы видим, что темпы производства боеприпасов, к сожалению, не снижаются, а только увеличиваются", – заявил главнокомандующий ВСУ.

Как писал УНИАН, по словам главнокомандующего Александра Сырского, ВСУ будут проводить новые наступательные операции, поскольку победить в войне, только обороняясь, невозможно.

Он также рассказал, что ситуация с мобилизацией в последние месяцы значительно улучшилась, и сейчас уровень укомплектованности подразделений личным составом заметно вырос.

