На фронте появились новые украинские БПЛА, способные уклоняться от зенитных дронов РФ

Россияне устанавливают аналогичные системы на свои разведывательные БПЛА еще с 2024 года.

На фронте появились украинские разведывательные беспилотникис системой уклонения от вражеских зенитных FPV-дронов. Об этом пишут эксперты Defense Express.

Отмечается, что на OSINT-канале "Потужний інформатор" появилось фото сбитого россиянами разведывательного БПЛА "Лелека-100", который оснащен штатной системой "Снич", предназначенной для уклонения от перехватчиков.

"Хотя гарантированная "стопроцентная" эффективность таких средств не доказана, они существенно затрудняют наведение для вражеских пилотов. Таким образом уменьшается вероятность поражения и потери", - отмечают в Defense Express.

При этом эксперты напоминают, что россияне ставят аналогичные системы на свои разведывательные БПЛА еще с 2024 года. И уже много месяцев они входят в заводскую комплектацию.

Украинская система "Снич" для беспилотника "Лелека-100" похожа на российские разработки - распознает перехватчики противника и помогает маневрировать для уклонения от них. Впервые об этой технологии стало известно в сентябре 2025 года.

"На фото сбитого "Лелека-100" действительно можно заметить камеру, но неизвестно, реализованы ли именно в этой модификации другие методы. Также без каких-либо подробностей о сбивании нельзя сказать, сработала ли система уклонения или нет", – отмечают эксперты.

11 января Главное управление разведки официально сообщило, что РФ начала применять для ударов по Украине новый ударный беспилотник - "Герань-5". По данным ГУР, размер боевой части БПЛА "Герань-5" составляет около 90 кг. А заявленная дальность поражения - около 1 000 км.

Также сообщалось, что в Курской области россияне испытывают новую систему перехвата беспилотников под названием "Архангел". Отмечается, что систему представляют как ответ на украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), действующие как на фронте, так и в самой России.

