Такую технологию уже фиксировали россияне, обнаружив украинские морские дроны, которые могли служить авианосцем для беспилотников.

Российские оккупанты применяют роботизированную платформу "Муравей" для перемещения и запуска беспилотников. Об этом заявил эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце в эфире КИЕВ24.

"Мы должны понимать, что использование одних беспилотников как точки для базирования или запуска других беспилотников - технология не новая", - отметил он.

По его словам, такую технологию уже фиксировали россияне, обнаружив украинские морские дроны, которые могли служить авианосцем для беспилотников.

"Еще летом этого года россияне демонстрировали обнаружение украинских морских дронов, которые по их версии могли так же служить, скажем, авианосцем для беспилотников, которые могли запускаться с борта этого дрона. Опровержения или подтверждений этому мы не нашли. Но видим, что враг пытается развивать так называемые базовые беспилотники, то есть беспилотники, которые могут быть носителями для меньших беспилотников, которые имеют ограничения по дальности полета и по дальности связи, но при использовании с другими дронами, например базовым дроном таким, как российский "Муравей", есть возможность увеличить дальность полета", - рассказал эксперт.

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Как сообщал УНИАН, российские оккупанты стали использовать "портативные аэродромы" для запуска дронов. На поле боя враг с помощью этой тележки занимается транспортировкой и запуском беспилотников из труднодоступных мест.

Defense Express отметило, что "Муравей" был разработан конструкторским бюро "Гермес". Это тележка с радиоуправлением, которую оккупанты начали использовать как "портативный аэродром" для БпЛА.

Также эксперт ответил, может ли российская ракета "Сармат" угрожать США. По его словам, Америка выстоит против потенциального удара российских оккупантов.

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