Возле Покровска ситуация сложная, но противнику не удается окружить город.

Российским оккупантам не удается окружить Покровск Донецкой области, поэтому они могут пойти в обход к админгранице Днепропетровской области и даже пересечь ее.

Об этом рассказал военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телемарафона.

Он напомнил, что враг хотел окружить Покровск, но Силы обороны не дали ему это сделать.

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"Задача, которую враг ставит - это дойти непосредственно до Днепропетровской области, а возможно даже пересечь непосредственно административную границу. Это целесообразно не с военной точки зрения, а исключительно с военно-политической и даже пропагандистской, потому что другой цели нет", - подчеркнул Мусиенко.

Эксперт отметил, что ситуация в течение этой недели несколько изменилась - если раньше у противника наблюдалась определенная динамика, то сейчас украинским подразделениям, которые там работают, удается останавливать врага. По его словам, на сегодняшний день можно констатировать то, что в январе на Покровском направлении было больше всего боевых столкновений, но, как минимум, не реализуется план противника о заходе в Покровск и окружении города.

"Если сравнить ситуацию с концом декабря, то она тогда была намного сложнее и угрожающе. Сейчас она несколько меняется благодаря привлечению определенных сил и резервов на этом направлении, проводятся удачные действия по маневровой обороне. Враг начинает истощаться, потому что постоянно вести такие наступательные действия в таком ритме очень трудно. Силы обороны очень хорошо изучают противника и приспосабливаются к тому, как враг начинает менять свои действия", - сказал Мусиенко.

Он напомнил, что многие аналитики прогнозировали, что Покровск будет окружен оккупантами и Силам обороны придется выходить из города.

"Сейчас этого не происходит. Враг вынужден был пойти в обход города", - добавил Мусиенко.

По его словам, для улучшения ситуации нужно больше вооружения и необходимо готовить резервы. При этом он отметил, что уже идет работа над тем, чтобы не дать врагу окружить Покровск и не исключил, что в дальнейшем на фронте могут быть определенные контрнаступательные действия.

Ситуация под Покровском - что известно

Как сообщал УНИАН, военный ВСУ, доброволец спецподразделения "Гром", политолог Кирилл Сазонов говорил, что россияне отвлекают часть ресурсов ВСУ, штурмуя позиции в направлении Мирнограда, стремятся растянуть силы наших защитников.

Он отметил, что РФ перебрасывает свои подразделения даже с Кураховского направления под Покровск, потому что сейчас Покровское направление для врага ключевое.

По его словам, сейчас направление главного удара врага на юг и юго-запад от Покровска и там у них есть небольшое продвижение. Он добавил, что на северо-востоке им это не удалось. Два других направления, на которых они давят, это - северо-восток, развилка на трассе из Покровска на Бахмут, и направление Мирнограда.

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