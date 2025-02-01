Изначально платформа "Муравей" была разработана исключительно для перевозки грузов.

Российские оккупанты нашли новое применение своей роботизированной платформе "Муравей", которая была создана для перевозки грузов. На поле боя враг с помощью этой тележки занимается транспортировкой и запуском беспилотников с труднодоступных мест, пишет Defense Express.

Отмечается, что "Муравей" был разработан конструкторским бюро "Гермес". Это тележка с радиоуправлением, которую оккупанты начали использовать как "портативный аэродром" для БПЛА.

В издании объяснили, что платформа транспортирует беспилотники в состоянии "сна" к позиции, с которой уже происходит пуск аппарата. Это может дать врагу преимущество в некоторых ситуациях на поле боя.

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Кроме того, по словам производителя "Муравья", тележка оборудована помехозащищенной связью "Гермес", добавили в издании. Управление платформой происходит с наземной станции.

В издании подчеркнули, что размеры "Муравья" составляют 80 на 90 см, а масса - 27 кг. Платформа может перевозить груз весом до 25 килограмов со скоростью до 9 км/ч по пересеченной местности.

Также в КБ "Гермес" заявляли, что создали "станцию ​​управления для ввода в спящий режим армии дронов". Отмечалось, что эта станция якобы может работать с неограниченным количеством дронов и одновременно включать для них режим "сна" для транспортировки, напомнили в издании.

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