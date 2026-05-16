Рютте срочно собирает европейских производителей оружия: FT раскрыл детали

Рютте планирует встречу с ведущими оборонными компаниями Европы, чтобы ускорить наращивание производства оружия на фоне требований США и роста угроз безопасности.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте планирует на следующей неделе усилить давление на ведущие европейские оборонные компании, призывая их срочно увеличить инвестиции и расширить производство вооружений, пишет Financial Times.

Встреча должна состояться в Брюсселе с участием руководителей ключевых оборонных концернов Европы. По данным источников, альянс стремится ускорить наращивание мощностей перед предстоящим саммитом НАТО в Анкаре, который состоится в июле.

Компании заранее попросили предоставить информацию о планах инвестиций и возможностях увеличения производства, особенно в сферах противовоздушной обороны и ракет большой дальности. Ожидается участие представителей таких гигантов, как Rheinmetall, Airbus, Saab, Leonardo и других.

Видео дня

По словам источников, такая масштабная встреча с представителями оборонной промышленности является нетипичной для НАТО, но демонстрирует срочность ситуации.

Давление США и вопрос зависимости от Европы

Отдельно в Альянсе отмечают, что увеличение производства также должно помочь выполнить требования президента США Дональда Трампа по росту оборонных расходов и уменьшить зависимость Европы от американских поставок.

После договоренностей на предыдущем саммите НАТО в Гааге союзники согласились постепенно повышать оборонные расходы до 5% ВВП, а предстоящая встреча в Анкаре должна закрепить эти решения через конкретные соглашения с производителями оружия.

Европейские правительства и оборонные компании в последние годы спорят о причинах медленного наращивания производства: правительства обвиняют промышленность в недостаточной скорости, тогда как компании заявляют о нехватке долгосрочных контрактов.

Несмотря на это, НАТО подчеркивает, что приоритетом является быстрое расширение производства боеприпасов, ракет и систем ПВО, а также укрепление цепочек поставок, включая уменьшение зависимости от китайских компонентов.

Западное производство оружия – последние новости

Как сообщал УНИАН, быстрые изменения на поле боя в Украине побудили западных производителей оружия пересмотреть подход к разработке и модернизации своих систем. Представители таких компаний рассказали Business Insider, что сейчас они сосредоточены на создании оружия, которое можно модернизировать, не переделывая всю систему.

Украинские военные в беседе с журналистами подчеркнули, что на войне технологии могут устаревать за считанные месяцы и даже недели. По их словам, электронная война, новые меры противодействия дронам и новые тактики делают бесполезными системы, которые когда-то были эффективными.

Вас также могут заинтересовать новости: