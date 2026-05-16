Катастрофа не за горами: Землю может накрыть аномалия, унесшая жизни миллионов людей

Мощное климатическое явление может привести к масштабным засухам и проблемам с продовольствием, но современные системы прогнозирования дают миру больше шансов избежать катастрофы, подобной той, что произошла в 1877 году

Климатологи предупреждают о возможном возвращении одного из самых мощных явлений Эль-Ниньо за всю историю наблюдений, что уже вызывает сравнения с катастрофой 1877–1878 годов, когда глобальные засухи и голод унесли более 50 миллионов жизней, пишет The Washington Post.

Эль-Ниньо – это естественное потепление вод в центральной и восточной части Тихого океана, которое влияет на погоду во всем мире. В этом году температура океана может превысить норму почти на 3 °C, что способно вызвать масштабные климатические последствия.

По оценкам исследователей, супер-Эль-Ниньо 1877–1878 годов стал причиной глобального голода в Индии, Китае, Бразилии и других странах.

Видео дня

"Это, пожалуй, была самая страшная экологическая катастрофа, которая когда-либо постигала человечество", – отмечали ученые.

Тогда засухи длились годами, уничтожая урожаи и провоцируя массовый голод. По современным оценкам, аналогичная катастрофа сегодня могла бы затронуть сотни миллионов людей.

Готов ли мир сейчас

Доцент Университета штата Вашингтон Дипти Сингх подчеркнула, что сами по себе засухи не обязательно приводят к голоду.

"Одновременные многолетние засухи, подобные тем, что были в 1870-х годах, могут повториться", – сказала она.

По словам исследовательницы, современный мир значительно лучше подготовлен благодаря системам мониторинга, прогнозирования и международной координации. В то же время из-за глобального потепления последствия могут быть еще более экстремальными.

"Наша атмосфера и океаны сейчас значительно теплее, чем были в 1870-х годах", – пояснила Сингх.

Спутники, буи и прогнозы

Серьезный прорыв в изучении Эль-Ниньо произошел после суперсобытия 1982–1983 годов, которое нанесло мировой экономике миллиардные убытки.

После этого в Тихом океане развернули масштабную систему наблюдений: от нескольких десятков океанических буев до более 4000 приборов, которые сегодня в режиме реального времени отслеживают температуру воды, ветра и другие показатели.

Благодаря спутникам и современным климатическим моделям ученые теперь могут заранее прогнозировать развитие Эль-Ниньо, хотя полностью избежать рисков все еще невозможно.

Самая большая угроза – продовольственная безопасность

Эксперты предупреждают, что новый супер-Эль-Ниньо может ударить по продовольственной и водной безопасности во многих регионах мира.

"Повышенный риск засухи будет угрожать продовольственной, водной и экономической безопасности во многих регионах", – подчеркнула Сингх.

Ученые считают, что ключевую роль в смягчении последствий будут играть международное сотрудничество и быстрое реагирование на климатические угрозы.

Вас также могут заинтересовать новости: