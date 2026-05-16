Билык намекнула на плагиат своей песни на 'Евровидении-2026' (видео)

Поклонники артистки уже отреагировали на сходство звучания композиций.

Известная украинская певица Ирина Билык намекнула на плагиат своей песни на международном песенном конкурсе "Евровидение-2026".

Артистка опубликовала в Instagram отрывок собственного хита "Про любовь" и композицию "Eclipse" представительницы Австралии - Delta Goodrem, которая, по прогнозам букмекеров, имеет большие шансы на победу.

"Это плагиат или нет? Как считаете?" – написала украинская исполнительница.

К слову, в комментариях подписчики отметили, что песни действительно имеют схожее звучание:

"Очень похоже на вашу песню! Плагиат"

"Песня австралийки с первых нот напомнила уже давно знакомый мотив вашей песни"

"Ого, точно похожи"

"Здесь только глухой не услышит, что это плагиат"

"Текст, кстати, тоже имеет похожий контекст".

Кстати, сегодня, 16 мая, во время гранд-финала мы узнаем имя победителя "Евровидения-2026". Представительница Украины будет выступать под номером 7 с композицией "Ridnym", а УНИАН будет вести онлайн-трансляцию шоу.

