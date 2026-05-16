Билык намекнула на плагиат своей песни на 'Евровидении-2026' (видео)

Известная украинская певица Ирина Билык намекнула на плагиат своей песни на международном песенном конкурсе "Евровидение-2026".
Артистка опубликовала в Instagram отрывок собственного хита "Про любовь" и композицию "Eclipse" представительницы Австралии - Delta Goodrem, которая, по прогнозам букмекеров, имеет большие шансы на победу.
"Это плагиат или нет? Как считаете?" – написала украинская исполнительница.
К слову, в комментариях подписчики отметили, что песни действительно имеют схожее звучание:
- "Очень похоже на вашу песню! Плагиат"
- "Песня австралийки с первых нот напомнила уже давно знакомый мотив вашей песни"
- "Ого, точно похожи"
- "Здесь только глухой не услышит, что это плагиат"
- "Текст, кстати, тоже имеет похожий контекст".
Кстати, сегодня, 16 мая, во время гранд-финала мы узнаем имя победителя "Евровидения-2026". Представительница Украины будет выступать под номером 7 с композицией "Ridnym", а УНИАН будет вести онлайн-трансляцию шоу.
