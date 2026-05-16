'Есть и музыкальность, и харизма': известный ведущий назвал своих фаворитов на 'Евровидении-2026'

Гранд-финал шоу состоится сегодня, 16 мая, в Вене.

Известный украинский телеведущий и музыкальный продюсер Павел Шилько высказался о международном песенном конкурсе "Евровидение-2026".

Напомним, что уже сегодня вечером состоится гранд-финал шоу. В нем свои номера покажут представители 25 стран мира. И пока главная интрига – кто же станет победителем этого года – продолжается, букмекеры пророчат первое место Линде Лампениус и Питу Паркконену из Финляндии. Павел Шилько отметил, что эти участники также являются его фаворитами, и объяснил почему.

"Финляндия – явный фаворит. Здесь есть и музыкальность, и визуализация, харизма, эффектность – все вместе. Я буду очень удивлен, если не они выиграют "Евровидение", честно говоря", – отметил ведущий в интервью Blik.ua.

Кстати, 56-летняя Линда Лампениус впервые в истории конкурса получила разрешение от организаторов на игру на скрипке вживую во время выступления.

Шилько также выделил выступление представительницы Румынии – Александры Капитанеску, которая пела песню "Choke Me". Кстати, по ставкам букмекеров, она должна войти в первую пятерку.

"Я бы отметил Румынию. Интересное решение, хрустящая, такая рокерская работа. Я бы ее выше поставил", – добавил Павел.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк спрогнозировал, какое место займет Украина в финале "Евровидения-2026".

