Путин упростил получение гражданства РФ жителям непризнанного Приднестровья

Теперь, чтобы стать гражданином страны-агрессора, им достаточно будет подать только заявление в нужные органы.

Жителям непризнанного Приднестровья упростили получение российского гражданства. Соответствующий указ подписал российский диктатор Владимир Путин.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, право на получение российского гражданства по упрощенной процедуре получили иностранные граждане или лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет и постоянно проживающие на день вступления в силу указа в непризнанном Приднестровье.

В путинском указе говорится, что данное решение принято "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права".

Согласно указу, жители Приднестровья могут обратиться просто с заявлением о приеме в российское гражданство в дипломатические представительства и консульские учреждения России. Им не обязательно жить в РФ на протяжении 5 лет, владеть русским языком и знать историю и основы законодательства России.

Ситуация с Принденстровьем

4 мая мониторинговый проект DeepState сообщал, что на юго-западном направлении границы, вблизи непризнанного Приднестровья, Силы обороны Украины наращивают оборонный потенциал из-за рисков и присутствия там российского военного контингента.

А в апреле МИД Молдовы резко отреагировал на заявления посла России о "защите" Приднестровья. Там отметили, что заявления РФ являются не чем иным, как попыткой дестабилизировать ситуацию внутри страны.

