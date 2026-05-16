Гранд-финал 'Евровидения-2026': где и когда смотреть шоу, порядок выступлений

Уже совсем скоро станет известен победитель международного песенного конкурса "Евровидение-2026". Вечером в субботу, 16 мая, на арене Wiener Stadthalle в Вене стартует гранд-финал конкурса.

За победу будут бороться 25 стран-участниц.

Среди финалистов в этом году - представительница Украины, певица LELEKA с треком Ridnym.

Накануне состоялось шоу для членов жюри, и они уже выставили свои оценки.

"Евровидение-2026" - где и во сколько смотреть

УНИАН ведет онлайн-трансляцию финала.

Также транслировать выступления артистов будут:

  • официальные YouTube-каналы Евровидения;
  • телеканал и сайт Суспільне Культура;
  • сайт Суспільне Евровидение;
  • Радио Промінь.

Финал начнется в 22:00 по киевскому времени. В 21:30 на YouTube-канале "Евровидение Украина" можно посмотреть предшоу конкурса, в ходе которого озвучиваются инсайды с бэкстейджа и экспертные разборы.

"Евровидение-2026" - порядок выступлений артистов

В финале "Евровидения-2026" за победу сразятся 25 стран. Украинская исполнительница LELEKA выйдет на сцену под номером 7.

 Порядок выступлений следующий:

  1. Дания : Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem
  2. Германия: Sarah Engels – Fire
  3. Израиль: Noam Bettan – Michelle
  4. Бельгия: ESSYLA – Dancing on the Ice
  5. Албания: Alis – Nân
  6. Греция: Akylas – Ferto
  7. Украина: LELEKA – Ridnym
  8. Австралия: Delta Goodrem – Eclipse
  9. Сербия: LAVINA – Kraj Mene
  10. Мальта: AIDAN – Bella
  11. Чехия: Daniel Zizka – CROSSROADS
  12. Болгария: DARA - Bangaranga
  13. Хорватия: LELEK – Andromeda
  14. Великобританияя: LOOK MUM NO COMPUTER - Eins, Zwei, Drei
  15. Франция: Monroe – Regarde
  16. Молдова: Satoshi – Viva, Moldova!
  17. Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
  18. Польша: ALICJA – Pray
  19. Литва: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
  20. Швеция: FELICIA – My System
  21. Кипр: Antigoni – JALLA
  22. Италия: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì
  23. Норвегия: JONAS LOVV – YA YA YA
  24. Румыния: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
  25. Австрия: COSMÓ – Tanzschein

"Евровидение-2026": Украина выступит - как проголосовать

Проголосовать на "Евровидении-2026" можно через официальное приложение Eurovision Song Contest App, на сайте esc.vote, а также с помощью SMS или телефонного звонка во время прямого эфира.

Голосование стартует сразу после того, как на сцене выступят все участники конкурса.

Напомним, накануне финала "Евровидения-2026" исполнительный директор конкурса Мартин Грин отличился скандальным заявлением о том, что Россию отстранили от участия не из-за войны с Украиной, и она может вернуться.

