Гранд-финал 'Евровидения-2026': где и когда смотреть шоу, порядок выступлений

За победу в конкурсе сразятся 25 стран-участниц.

Уже совсем скоро станет известен победитель международного песенного конкурса "Евровидение-2026". Вечером в субботу, 16 мая, на арене Wiener Stadthalle в Вене стартует гранд-финал конкурса.

За победу будут бороться 25 стран-участниц.

Среди финалистов в этом году - представительница Украины, певица LELEKA с треком Ridnym.

Накануне состоялось шоу для членов жюри, и они уже выставили свои оценки.

"Евровидение-2026" - где и во сколько смотреть

УНИАН ведет онлайн-трансляцию финала.

Также транслировать выступления артистов будут:

официальные YouTube-каналы Евровидения;

телеканал и сайт Суспільне Культура;

сайт Суспільне Евровидение;

Радио Промінь.

Финал начнется в 22:00 по киевскому времени. В 21:30 на YouTube-канале "Евровидение Украина" можно посмотреть предшоу конкурса, в ходе которого озвучиваются инсайды с бэкстейджа и экспертные разборы.

"Евровидение-2026" - порядок выступлений артистов

В финале "Евровидения-2026" за победу сразятся 25 стран. Украинская исполнительница LELEKA выйдет на сцену под номером 7.

Порядок выступлений следующий:

Дания : Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem Германия: Sarah Engels – Fire Израиль: Noam Bettan – Michelle Бельгия: ESSYLA – Dancing on the Ice Албания: Alis – Nân Греция: Akylas – Ferto Украина: LELEKA – Ridnym Австралия: Delta Goodrem – Eclipse Сербия: LAVINA – Kraj Mene Мальта: AIDAN – Bella Чехия: Daniel Zizka – CROSSROADS Болгария: DARA - Bangaranga Хорватия: LELEK – Andromeda Великобританияя: LOOK MUM NO COMPUTER - Eins, Zwei, Drei Франция: Monroe – Regarde Молдова: Satoshi – Viva, Moldova! Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin Польша: ALICJA – Pray Литва: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más Швеция: FELICIA – My System Кипр: Antigoni – JALLA Италия: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì Норвегия: JONAS LOVV – YA YA YA Румыния: Alexandra Căpitănescu – Choke Me Австрия: COSMÓ – Tanzschein

"Евровидение-2026": Украина выступит - как проголосовать

Проголосовать на "Евровидении-2026" можно через официальное приложение Eurovision Song Contest App, на сайте esc.vote, а также с помощью SMS или телефонного звонка во время прямого эфира.

Голосование стартует сразу после того, как на сцене выступят все участники конкурса.

Напомним, накануне финала "Евровидения-2026" исполнительный директор конкурса Мартин Грин отличился скандальным заявлением о том, что Россию отстранили от участия не из-за войны с Украиной, и она может вернуться.

Вас также могут заинтересовать новости: