Гранд-финал 'Евровидения-2026': где и когда смотреть шоу, порядок выступлений

Уже совсем скоро станет известен победитель международного песенного конкурса "Евровидение-2026". Вечером в субботу, 16 мая, на арене Wiener Stadthalle в Вене стартует гранд-финал конкурса.
За победу будут бороться 25 стран-участниц.
Среди финалистов в этом году - представительница Украины, певица LELEKA с треком Ridnym.
Накануне состоялось шоу для членов жюри, и они уже выставили свои оценки.
"Евровидение-2026" - где и во сколько смотреть
УНИАН ведет онлайн-трансляцию финала.
Также транслировать выступления артистов будут:
- официальные YouTube-каналы Евровидения;
- телеканал и сайт Суспільне Культура;
- сайт Суспільне Евровидение;
- Радио Промінь.
Финал начнется в 22:00 по киевскому времени. В 21:30 на YouTube-канале "Евровидение Украина" можно посмотреть предшоу конкурса, в ходе которого озвучиваются инсайды с бэкстейджа и экспертные разборы.
"Евровидение-2026" - порядок выступлений артистов
В финале "Евровидения-2026" за победу сразятся 25 стран. Украинская исполнительница LELEKA выйдет на сцену под номером 7.
Порядок выступлений следующий:
- Дания : Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem
- Германия: Sarah Engels – Fire
- Израиль: Noam Bettan – Michelle
- Бельгия: ESSYLA – Dancing on the Ice
- Албания: Alis – Nân
- Греция: Akylas – Ferto
- Украина: LELEKA – Ridnym
- Австралия: Delta Goodrem – Eclipse
- Сербия: LAVINA – Kraj Mene
- Мальта: AIDAN – Bella
- Чехия: Daniel Zizka – CROSSROADS
- Болгария: DARA - Bangaranga
- Хорватия: LELEK – Andromeda
- Великобританияя: LOOK MUM NO COMPUTER - Eins, Zwei, Drei
- Франция: Monroe – Regarde
- Молдова: Satoshi – Viva, Moldova!
- Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
- Польша: ALICJA – Pray
- Литва: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
- Швеция: FELICIA – My System
- Кипр: Antigoni – JALLA
- Италия: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì
- Норвегия: JONAS LOVV – YA YA YA
- Румыния: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
- Австрия: COSMÓ – Tanzschein
"Евровидение-2026": Украина выступит - как проголосовать
Проголосовать на "Евровидении-2026" можно через официальное приложение Eurovision Song Contest App, на сайте esc.vote, а также с помощью SMS или телефонного звонка во время прямого эфира.
Голосование стартует сразу после того, как на сцене выступят все участники конкурса.
Напомним, накануне финала "Евровидения-2026" исполнительный директор конкурса Мартин Грин отличился скандальным заявлением о том, что Россию отстранили от участия не из-за войны с Украиной, и она может вернуться.