Стартапы претерпевают "бум" инвестиций, особенно на фоне заявлений из США.

Инвестиции в бурно растущие стартапы Европы в сфере оборонных технологий резко возросли от начала полномасштабного вторжения России в Украину. Венчурные фонды отказались от прежней осторожности и активно вкладываются в военные компании.

С начала 2022 года компании сектора привлекли 2,4 млрд евро, из которых 1,4 млрд евро — за первые семь месяцев текущего года. Для сравнения: в 2020 году объём инвестиций составлял всего 30 млн евро, а в 2021 году — 150 млн евро, пишет Financial Times.

Сообщается, что эти цифры стали очередным подтверждением огромного интереса инвесторов к волне новых компаний, разрабатывающих всё — от беспилотных мини-подлодок и автономных дронов до "биороботизированных" тараканов.

Что известно об оборонных европейских стартапах

В Европе теперь есть три оборонных стартапа с "единорожной" оценкой более 1 млрд евро: производители дронов Helsing, Quantum Systems и Tekever.

По словам ряда венчурных инвесторов, серьёзный перелом в интересе к оборонным технологиям произошёл после февральской Мюнхенской конференции по безопасности, где жесткая речь вице-президента США Джей Ди Вэнса вызвала тревогу по поводу того, что традиционное партнёрство Америки с Европой может оказаться под угрозой.

"На тот момент в Европе было всего несколько венчурных фондов, специализирующихся на оборонных технологиях. Сейчас мы приближаемся к ситуации, когда фонды первого эшелона начинают рассматривать оборонные технологии как реальную возможность", — отметил сооснователь и управляющий партнёр фонда Expeditions Fund Миколай Фирлей.

Германия и другие страны Европы в контексте военных разработок

Стартапы, базирующиеся в Германии, получили наибольшую долю венчурных инвестиций. Крупнейшая экономика Европы является главным поставщиком военной помощи Украине после США. Она уже выделила неограниченные займы для финансирования обороны на ближайшие годы.

Крупные немецкие игроки, такие как Helsing, привлекли основную часть средств, но финансирование также получили и другие, включая Swarm Biotactics.

Эта компания, занимающаяся разработкой управляемых живых тараканов с микро-рюкзаками для скрытного проведения разведки в самых труднодоступных местах, в июне объявила о привлечении 13 млн евро на ранней стадии. Последний раунд инвестиций поддержали фонды из Европы, США и Австралии.

Великобритания также стала привлекать больше внимания: несколько стартапов, включая Tekever и производителя ударных дронов Stark, заявили о намерении создать производственные мощности в стране. Технологические стартапы будут заметно представлены и на главной выставке вооружений в Лондоне на этой неделе.

Партнёр Balderton Capital, недавно инвестировавшей в Quantum Systems, Рана Яред заявила, что "Европа начинает активнее участвовать в обеспечении собственной безопасности". По ее словам, именно это и станет основной тенденцией на ближайшие десять лет".

Украина - "главное ядро" военных разработок

Украина остаётся столицей дронов западного мира с активно развивающейся внутренней сценой стартапов. Иностранные компании также устремились в страну, предлагая свои технологии вооружённым силам и получая уникальную возможность испытывать их непосредственно на поле боя.

"Одним из важнейших факторов в этой сфере является практическая обратная связь, а не теоретические наработки. Компании, которые в итоге выйдут в лидеры, это те, кто реально участвует в процессе. А сегодня это означает прохождение испытаний прямо в Украине, — подчеркнула Яред.

Ранее УНИАН сообщал, что украинское правительство, по мнению Business Insider, должно разрешить экспорт оружия. Как говорят оружейники, запрет на экспорт лишь ограничивает оборонные возможности страны.

Кроме того, мы рассказывали, что ракета "Фламинго" имеет два значительных недостатка, даже несмотря на то, что она имеет достаточно простую конструкцию для массового производства.

