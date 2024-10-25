Партия в размере 20 БМП Marder для Украины была заказана правительством Германии.

Немецкая компания Rheinmetall передала еще 20 боевых машин пехоты Marder. Поставка назначена на конец третьего квартала 2024 года, отметили в компании.

Следовательно, в рамках соглашения о "кольцевом обмене" Украина получит в общем количестве уже около 200 единиц техники. Более сотни из них составляют именно модели Marder 1A3.

Это соглашение также предусматривает поставку двузначного количества других единиц техники - боевых машин пехоты Marder и основных боевых танков Leopard. Партия в размере 20 БМП Marder для Украины была заказана правительством Германии.

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Что известно о БМП Marder

БМПMarder была разработана для Бундесвера и до сих пор используется там. Она является одной из самых проверенных в мире систем вооружения такого типа. За все время своего существования машина не раз была модернизирована и повышала свою боевую эффективность.

Известно, что сейчас на вооружении Бундесвера находится более 300 БМП Puma, которые представляют последнее поколение боевых машин этого типа и постепенно вытесняют с вооружения армии Германии БМП Marder. Также в 2023 году была заказана вторая партия из более 50 дополнительных "Puma".

Marder, которые получит Украина, представляют собой модель 1A3, оснащенную современным лазерным дальномером, позволяющим повысить точность поражения целей на поле боя. Этот прибор значительно улучшает способность машин эффективно противостоять наступательным действиям противника, предоставляя украинским войскам дополнительное технологическое преимущество.

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