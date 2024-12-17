Производитель уточнил, что БМП оснащены дополнительным лазерным дальномером для эффективного поражения целей.

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall предоставит ВСУ еще 20 боевых машин пехоты (БМП) Marder 1A3.

Как сообщил концерн, передать ВСУ машины, которые будут приобретены за счет Германии, планируют в первой половине следующего года. Производитель уточнил, что БМП оснащены дополнительным лазерным дальномером для эффективного и точного поражения целей.

Сотрудничество с Rheinmetall

В марте стало известно, что концерн Rheinmetall построит в Украине четыре оружейных завода. Эти предприятия будут выпускать системы ПВО, бронетехнику, снаряды и порох.

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В октябре директор концерна Армин Паппергер сообщил, что первый завод уже запущен в работу. Он также пообещал выпустить первую "украинскую" БМП Lynx уже до конца года.

На эту информацию отреагировали в Кремле. В частности, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что построенное предприятие "является законной целью для России". Но, как отметил тогда военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, Rheinmetall не очень напугали угрозы Кремля.

В ноябре генсек НАТО Марк Рютте анонсировал, что второй завод Rheinmetall запустят в Украине уже "вскоре". По его словам, оборонная промышленность Германии имеет большое значение для оказания военной помощи Украине.

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