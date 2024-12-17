Немецкий оружейный концерн Rheinmetall предоставит ВСУ еще 20 боевых машин пехоты (БМП) Marder 1A3.
Как сообщил концерн, передать ВСУ машины, которые будут приобретены за счет Германии, планируют в первой половине следующего года. Производитель уточнил, что БМП оснащены дополнительным лазерным дальномером для эффективного и точного поражения целей.
Сотрудничество с Rheinmetall
В марте стало известно, что концерн Rheinmetall построит в Украине четыре оружейных завода. Эти предприятия будут выпускать системы ПВО, бронетехнику, снаряды и порох.
В октябре директор концерна Армин Паппергер сообщил, что первый завод уже запущен в работу. Он также пообещал выпустить первую "украинскую" БМП Lynx уже до конца года.
На эту информацию отреагировали в Кремле. В частности, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что построенное предприятие "является законной целью для России". Но, как отметил тогда военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, Rheinmetall не очень напугали угрозы Кремля.
В ноябре генсек НАТО Марк Рютте анонсировал, что второй завод Rheinmetall запустят в Украине уже "вскоре". По его словам, оборонная промышленность Германии имеет большое значение для оказания военной помощи Украине.