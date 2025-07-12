Дрон может лететь на сверхнизкой высоте, где он является незаметным для радаров.

В Турции создали дрон-камикадзе, который летает по принципу экраноплана. Вероятно, это первый беспилотник такого класса в мире, пишет Defense Express.

Дрон-камикадзе под названием TALAY создала компания Solid AERO. Во время полета он использует эффект так называемой "воздушной подушки", которая образуется, если объект перемещается в воздухе на малой высоте над ровной поверхностью. Это обеспечивает большую грузоподъемность и экономичность по сравнению с обычными БПЛА того же размера и мощности.

Особенности конструкции дрона TALAY не позволяют ему подниматься на высоту более 100 метров, но обеспечивают возможность садиться на воду, или лететь над ее поверхностью на высоте 30 сантиметров. Последнее особенно важно, потому что таким образом дрон летит ниже уровня радара.

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Заявленные характеристики дрона включают скорость в 200 км/ч и время в полете до трех часов. Сообщается, что при наличии ретрансляторов дроном можно управлять на расстоянии до 200 км. При общей массе в 60 килограммов беспилотник несет боевую часть весом в 30 кг.

Стоимость дрона не озвучивается, но в Defense Express предполагают, что он является достаточно бюджетным, учитывая использование в его конструкции простых материалов и доступных технологий.

Производитель позиционирует свое изделие как средство поражения надводных кораблей в море и портовой инфраструктуры. При этом дрон может атаковать как по прямой траектории на малой высоте, так и делая подъем и пикирование на цель с высоты.

"На самом деле TALAY должен стать отличным решением для таких атак, ведь обнаружить его любыми средствами чрезвычайно трудно, и возможно уже на подлете к цели. К тому же его низкая стоимость позволяет осуществлять массированные налеты на порты и корабли, перегружая их системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия", - отметили в Defense Express.

Вместе с тем аналитики признали, что боевая часть беспилотника недостаточна, чтобы нанести существенный вред большим и средним кораблям. Как вариант, дрон может целенаправленно атаковать чувствительные бортовые системы, например, радары. Кроме того, для малых надводных кораблей столкновение с таким дроном, вероятно, будет фатальным, считают эксперты.

Ожидается, что в серийное производство TALAY запустят в октябре следующего года, а ВМС Турции начнет получать эти аппараты уже в начале 2027 года.

Новинки вооружений

Как писал УНИАН, французский стартап Harmattan AI разработал зенитный дрон Gobi, который работает с использованием технологий искусственного интеллекта и машинного зрения. Благодаря этому он способен самостоятельно наводиться на цель.

Также мы рассказывали, что китайские военные инженеры похвастались разработкой миниатюрного беспилотника-разведчика размером с муху. Правда эксперты по оружию выразили определенные сомнения относительно практической пригодности такого малого дрона в реальных разведывательных операциях.

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