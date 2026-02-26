Американцы вскоре начнут испытания дрона X-Bat: что это значит для Украины (видео)

Компания-разработчик этого дрона тестирует свои разработки на поле боя в Украине. Один из дронов компании уже используется ВСУ.

Реактивный беспилотник X-bat от американской компании Shield AI в этом году должен начать летные испытания, которые должны доказать жизнеспособность уникальной концепции этого БПЛА.

О таких планах объявил генеральный директор Shield AI Армор Гаррис, сообщает TWZ. По его словам, главное отличие дрона - способность запускаться и возвращаться вертикально, будет центральным фокусом ранних летных испытаний.

"X-bat может кардинально изменить гибкость и живучесть передовых беспилотных тактических воздушных сил, но достижение малозаметности, большого боевого радиуса, соответствующей полезной нагрузки и выполнение всего этого по приемлемой цене, является непростой задачей", - говорится в сообщении.

В то же время, украинский портал Defense Express отметил, что Shield AI впервые показали свою разработку только в октябре 2025 года. И речь идет о довольно большом летательном аппарате с размахом крыла 11,8 м, который должен иметь дальность полета в 3700 км и использовать полноценное авиационное вооружение, которое должно размещаться как во внутренних отсеках, так и на внешней подвеске.

Отмечается, что X-bat для Украины имеет несколько большее значение, чем просто разработка в США хоть и довольно интересного, но еще одного беспилотного истребителя. Даже учитывая то, что сама концепция X-bat интересна с точки зрения мобильности, скорости развертывания и устойчивости инфраструктуры для эксплуатации.

"Дело в том, что Shield AI тестирует свои разработки в Украине и известно о том, что дроны V-Bat, которые также имеют вертикальный взлет и посадку, используются ВСУ. Определенное количество V-Bat было передано с целью прохождения испытаний в условиях реальных боевых действий и оценки противодействия российским средствам РЭБ. В частности, сообщалось об эпизодах с проведением разведки на глубине до 100 км с передачей координат целей на HIMARS", - пояснили аналитики.

В то же время отмечается, что до реальной необходимости проверить уже реактивный беспилотный истребитель X-bat в бою еще далеко. Но в целом компания в своей разработке движется довольно быстро.

