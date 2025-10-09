В радиусе поражения украинского оружия находится много важных целей врага.

Несмотря на передачу вооружения от партнеров, Украине не стоит прекращать собственное производство оружия, ведь украинское оружие имеет одно важное преимущество перед западным. Об этом в эфире КИЕВ24 сказал основатель компании-производителя оборонной продукции "First Contact" Валерий Боровик.

Он отметил, что в радиусе поражения украинского оружия находится много важных целей врага.

"Целей достаточно много: центры принятия решений, сосредоточение войск, склады, нефтегазовая инфраструктура... заводы по производству компонентов для ракет, дронов. Также очень важны средства запуска дальнобойного оружия со стороны противника - корабли, сосредоточение самолетов", - отметил он.

При этом он заметил, что главное преимущество ударов оружием украинского производства - отсутствие необходимости согласовывать цели с партнерами.

"Очень важно, что в этом плане у нас нет необходимости согласовывать те цели с партнерами, которые предоставляют нам оружие. То есть это наше собственное применение, наши собственные возможности", - сказал он

Боровик подчеркнул, что если это оружие "серьезно" проявит себя на поле боя, то его нужно масштабировать, в том числе, с помощью союзников.

Украинское оружие - новости

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал об успехах украинского оружия. Так, он отметил, что благодаря применению ракеты-дрона "Паляница", ВСУ начали поражать десятки военных складов на территории РФ. Также, по его словам, второй позитив фиксируется в результате применения ракеты-дрона "Рута", когда удалось впервые поразить морскую вышку на расстоянии более 250 км.

Накануне Зеленский отмечал, что Украина наносит исключительно оружием собственного производства удары вглубь РФ. Но глава государства отмечал, что по обломкам с мест попаданий можно понять, что Украина бьет по российским объектам не только дронами.

