Представители администрации США заявили, что обнародованный план не является окончательным вариантом.

Представители администрации президента США Дональда Трампа решили, что у них появилась новая возможность для возобновления мирных переговоров между Россией и Украиной, поэтому спешат ввести новую концепцию прекращения войны в Украине по образцу соглашения по Газе, пишет CNN.

Как рассказали изданию два источника, знакомые с этим вопросом, стремление возобновить переговоры снова стало главным приоритетом для главы Белого дома в последние недели. Произошло это после того, как США помогли добиться перемирия в Газе.

Добавляется, что Трамп дал понять, что хочет ускорить сроки окончания войны в Украине. По словам двух источников, некоторые американские чиновники поделились, что администрация Трампа хочет, чтобы Украина и Россия договорились о соглашении до конца года.

Подобно предложению, которое администрация США разработала для прекращения огня в Газе, "мирный план" по Украине выглядит как перечень пунктов, в котором изложены обязательства, которые каждая сторона должна выполнить для окончательного прекращения конфликта.

Издание отмечает, что оба предложения предусматривают прекращение боевых действий, глобальное финансирование восстановления и создание совета под руководством Трампа, который будет заниматься контролем за выполнением обязательств.

Война в Украине, которая уже длится почти 4 года усилила разочарование президента США, который регулярно хвастается своими способностями заключать сделки. Источники рассказали, что глава Белого дома считает, что не получил достаточной оценки за другие недавние дипломатические успехи.

Поэтому несколько высокопоставленных чиновников администрации Трампа снова сосредоточили свое внимание на войне в Украине. Добавляется, что США рассматривают возможность привлечения некоторых из тех же иностранных посредников, которые помогали в переговорах по Газе, в частности Катара и Турции.

Издание отмечает, что подобно перемирию в Газе, в проекте предложения для Украины и России говорится о том, что выполнение мирного соглашения в Украине "будет контролироваться и гарантироваться Советом мира во главе с президентом Дональдом Трампом". Достоверность документа подтвердил американский чиновник.

Указывается, что презентованный "мирный план" также содержал пункты, на которых настаивали российские дипломаты и которые ранее отклоняли украинские чиновники.

По словам шести источников, знакомых с этим вопросом, когда европейцы узнали, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф работал исключительно с российскими чиновниками над разработкой плана, некоторые из них были на грани нервного срыва.

Их беспокоило то, что эти усилия могут означать для Украины, учитывая их давнюю позицию, что Украина должна участвовать в любых обсуждениях мирного соглашения.

Представители администрации заявили, что обнародованный план не является окончательным вариантом. То, что в документе есть немало пунктов, на которых настаивает Россия, не означает, что именно такого результата ожидают от переговоров со стороны Украины.

"Мирный план" для Украины: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении отметил, что страна может оказаться перед очень сложным выбором - или потеря достоинства, крайне тяжелая зима и дальнейшие проблемы, или риск потери ключевого партнера. Зеленский подчеркнул, что Украину хотят заставить поверить тому, кто напал уже дважды. Он заявил, что будет конструктивный поиск решений с главным партнером Украины и другими союзниками.

Также мы писали, что Зеленский обсудил "мирный план" с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Также в пятницу президент Украины имел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером и с ними он тоже обсуждал предложение США по завершению войны в Украине. Зеленский отметил, что Украина и Европа ценят усилия США, направленные на завершение войны и добавил, что работа над документом, который предложила администрация Трампа, уже идет.

