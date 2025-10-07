Заявление президента США Дональда Трампа о том, что тот почти принял решение о продаже ракет Tomahawk, надо воспринимать как более популистское.

Украина еще до вступления Дональда Трампа в должность передавала американской стороне список из около 200 российских объектов, которые надо уничтожить с целью ослабления российских возможностей на линии фронта.

Такое мнение высказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире на Радио NV.

"Относительно заявлений Трампа о том, что он хочет знать, куда именно мы собираемся направлять эти ракеты - очевидно, не по гражданским объектам, как это делают россияне", - сказал Гетьман.

В то же время, еще почти год назад, когда в США президентом был Джо Байден, в Америку приезжала украинская делегация и передавала список из 200 объектов, которые необходимо уничтожить для того, чтобы ослабить возможности россиян как минимум на линии фронта.

Гетьман считает заявление Трампа о том, что почти провалил решение о возможности продажи для Украины ракет Tomahawk "более популистским".

"Он прекрасно знает куда и что мы собираемся уничтожать, какие объекты являются критическими для нас с точки зрения российской поддержки управления или поставки всего того, что происходит на линии фронта", - добавил Гетьман.

Он добавил, что будет "неплохо", если ракеты "Томагавк" попадут в Украину. "Если будет, то хорошо", - отметил Гетьман.

Эксперт убежден, что Украина должна наносить удары по военным объектам на территории РФ, и также он уверен, что Украина будет и дальше атаковать энергетические объекты, которые питают военные части и военные предприятия.

"Томагавки" для Украины

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил, что уже вроде бы принял решение о продаже ракет Tomahawk, но сперва хочет выяснить, как украинцы будут применять эти ракеты.

