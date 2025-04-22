Страна испытывает сразу два боевых самолета нового поколения - J-36 и J-XDS.

Разработчики китайского истребителя-невидимки J-36 работают над компьютерной системой, которая поможет пилотам выполнить сложный и опасный маневр посадки истребителя шестого поколения на движущийся авианосец. Об этом сообщает South China Morning Post.

Авторы ссылаются на статью, которую недавно опубликовали в китайском авиационном журнале Acta Aeronautica et Astronautica Sinica. Это может быть свидетельством того, что разработчики J-36 находятся на ранних стадиях создания военно-морского варианта своего нового самолета.

Как заявили в Chengdu Aircraft Research and Design Institute, риск для пилотов, которые будут пытаться посадить истребитель нового поколения на авианосец, "чрезвычайно высок".

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Надо полагать, со временем самолет сделают более "послушным" и безопасным для пилотов. В противном случае успех всей программы будет под большим вопросом.

J-36 - справка УНИАН

Китай активно проводит летные испытания самолетов нового поколения, в частности истребителя-бомбардировщика (или тактического бомбардировщика) J-36, который отличается отсутствием киля и целым рядом уникальных решений.

Самолет создали специалисты Chengdu Aircraft Industry Group. Для него использовали очень редкую компоновку с тремя двигателями, которые, скорее всего, имеют плоское сопло. Два воздухозаборника разместили снизу, а еще один - сверху.

Другой китайской авиационной новинкой стал J-XDS. Недавно в сеть "слили" первый четкий снимок этого самолета.

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