Разработчики китайского истребителя-невидимки J-36 работают над компьютерной системой, которая поможет пилотам выполнить сложный и опасный маневр посадки истребителя шестого поколения на движущийся авианосец. Об этом сообщает South China Morning Post.
Авторы ссылаются на статью, которую недавно опубликовали в китайском авиационном журнале Acta Aeronautica et Astronautica Sinica. Это может быть свидетельством того, что разработчики J-36 находятся на ранних стадиях создания военно-морского варианта своего нового самолета.
Как заявили в Chengdu Aircraft Research and Design Institute, риск для пилотов, которые будут пытаться посадить истребитель нового поколения на авианосец, "чрезвычайно высок".
Надо полагать, со временем самолет сделают более "послушным" и безопасным для пилотов. В противном случае успех всей программы будет под большим вопросом.
J-36 - справка УНИАН
Китай активно проводит летные испытания самолетов нового поколения, в частности истребителя-бомбардировщика (или тактического бомбардировщика) J-36, который отличается отсутствием киля и целым рядом уникальных решений.
Самолет создали специалисты Chengdu Aircraft Industry Group. Для него использовали очень редкую компоновку с тремя двигателями, которые, скорее всего, имеют плоское сопло. Два воздухозаборника разместили снизу, а еще один - сверху.
Другой китайской авиационной новинкой стал J-XDS. Недавно в сеть "слили" первый четкий снимок этого самолета.