Его огромный вес в 188 тонн, низкая скорость в 20 км/ч и ужасная подвижность делали его непрактичным.

Сверхтяжелый танк Гитлера Panzerkampfwagen VIII Maus был самым большим танком из когда-либо построенных. Этот танк никогда не видел боя и остается увлекательным, но несовершенным пережитком немецкого танкостроения Второй мировой войны. Об этом пишет обозреватель и аналитик Айзек Сейтц в статье для 19FortyFive.

"Разработанный Фердинандом Порше, Maus мог похвастаться непробиваемой броней и 128-мм пушкой, которая могла уничтожить любой танк союзников. Однако его огромный вес в 188 тонн, низкая скорость в 20 км/ч и ужасная подвижность делали его непрактичным для реального боя", - отметил автор.

По его словам, было построено всего два прототипа, прежде чем советские войска захватили их в 1945 году.

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Как добавил обозреватель, Panzerkampfwagen VIII Maus печально известен среди историков танков Второй мировой войны. Этот сверхтяжелый танк был задуман Гитлером как лучшая бронированная боевая машина:

"Несмотря на впечатляющие характеристики и внушительный вид, Maus страдал от практических проблем, которые в конечном итоге сделали его скорее технологической диковинкой, чем боевым средством".

Многие в немецком Верховном командовании считали Maus впечатляющим, когда им показали первый прототип. Но те, кто был хорошо знаком с реальными потребностями поля боя, остались не впечатлены, отметил Сейтц. Было совершенно ясно, что Гитлер вдохновлялся своими собственными фантазиями, а не уроками на поле боя.

"Несмотря на амбициозные цели, только два прототипа Maus были завершены до конца Второй мировой войны. Первый прототип, обозначенный как V1, был завершен в декабре 1943 года и прошел испытания без башни. Второй прототип, V2, был завершен с башней в 1944 году, но ни одна машина не участвовала в боях. Прототипы Maus прошли обширные испытания, выявившие как сильные, так и слабые стороны конструкции. Броня и огневая мощь танка были действительно грозными, но его мобильность была серьезно ограничена", - говорится в статье.

Напомним, ранее УНИАН писал, что будущее одного из новейших российских танков Т-14 "Армата" остается под вопросом - несмотря на заявленные россиянами улучшенную защиту, огневую мощь и маневренность, он сталкивается с российскими производственными ограничениями.

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