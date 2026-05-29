Россия продемонстрировала новый боевой самолет, способный управлять дронами прямо с воздуха

Двухместный Су-57Д оказался не учебным, а командным.

Россия разработала двухместный истребитель Су-57Д, который может стать летающим штабом, пишет Army Recognition.

Самолет теперь позиционируют как воздушный командный узел, способный управлять беспилотниками, ракетами и другими пилотируемыми самолетами непосредственно во время боевых действий, сообщило российское агентство ТАСС.

Как отмечают аналитики издания, в новой конфигурации второе место экипажа самолета создано для управления синтезом сенсоров, координации БПЛА, назначения целей, радиоэлектронной борьбы и контроля боя в реальном времени. В это время первый пилот сможет полностью сосредоточиться на полетах и ведении воздушного боя.

На хвосте самолета заметили рисунок с несколькими летательными аппаратами вокруг него – своего рода "подпись" концепции. Как отмечают авторы, речь идет о целой группировке:

тяжелый ударный дрон С-70 "Охотник" – для разведки и ударов

беспилотная версия истребителя Су-75 Checkmate – в качестве передового сенсора или приманки

малозаметная крылатая ракета Х-69 – для ударов по наземным целям

ракета "Изделие 810" – возможная дальность до 450 км, скорость до Маха 6, для уничтожения крупных воздушных целей

По оценкам западных аналитиков, появление Су-57Д указывает на более сложный вызов в небе, ведь теперь угрозу со стороны РФ представляет не отдельный самолет, а целое сетевое формирование вокруг него.

Другое оружие России

Ранее УНИАН писал, что россияне создали собственный перехватчик "Йолка". Это компактный дрон весом около 1,3 кг с дальностью действия до 4 км и максимальной скоростью до 230 км/ч. Его запускают с переносной установки, после чего бортовой компьютер самостоятельно сопровождает цель с помощью электрооптической и инфракрасной камер. Однако, по оценкам Forbes, он плохо справляется со своей задачей.

