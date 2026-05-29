РФ ударила по турецкому судну в Одесской области: вспыхнул пожар, есть раненые (фото)

Ночью Россия целенаправленно атаковала дроном турецкое судно, которое направлялось из одесского порта в Турцию. Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.

Отмечается, что был атакован сухогруз ANT, который под флагом Вануату (страна-судовладелец Турция) направлялся из одного из портов Одесской области в Турцию с грузом на борту.

В результате попадания в надстройку судна возник пожар, однако подразделениям Морской поисково-спасательной службы и Военно-морских сил ВС Украины удалось быстро его локализовать.

В то же время в результате удара пострадали двое членов экипажа, их оперативно эвакуировали катерами ВМС ВС Украины и доставили в медицинское учреждение.

Сегодня ночью в Румынии в городе Галац дрон упал на жилой многоэтажный дом, попав в квартиру на десятом этаже, в результате чего произошел взрыв, после которого начался пожар. В результате этого инцидента пострадали два человека. Женщина получила ожоги первой степени, а 14-летний подросток перенес острую стрессовую реакцию.

Впоследствии Минобороны Румынии подтвердило, что беспилотник, упавший на многоэтажный дом в Галаце, был российским. В ведомстве отметили, что в ночь на 29 мая Россия атаковала дронами гражданские и инфраструктурные объекты Украины у границы. Один из российских БПЛА залетел в воздушное пространство Румынии и упал на крышу жилого дома в Галаце.

