Это решение было принято руководителем политического департамента Пентагона, пишет издание.

Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов Украине. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.

"Решение было принято по инициативе руководителя политического отдела Пентагона Элбриджа Колби после пересмотра запасов боеприпасов Министерства обороны, которое вызвало беспокойство, что общее количество артиллерийских снарядов, ракет противовоздушной обороны и высокоточного оружия уменьшается", – говорится в материале.

По словам собеседников издания, первоначальное решение о приостановлении части помощи, обещанной во время администрации Байдена, было принято еще в начале июня. Однако оно вступает в силу только сейчас – "в то время, когда Украина отражает одни из самых масштабных российских атак ракетами и дронами по гражданским объектам в Киеве и других городах".

Видео дня

Пентагон и Белый дом не ответили на запрос журналистов о комментарии.

Издание отмечает, что решение Пентагона приостановить часть поставок вызвало беспокойство среди союзников Украины в Конгрессе США. Там опасаются, что страна останется уязвимой перед новыми ударами с воздуха со стороны России.

"Эти боеприпасы – смесь средств противовоздушной обороны и высокоточного оружия, которые поступали в Украину в течение большей части последних двух с лишним лет. Вооружение – это сочетание двух различных потоков поддержки, которую США предоставляли Украине во времена администрации Байдена. Часть поступает от сокращения текущих запасов, когда Министерство обороны получает деньги для скорейшего пополнения этих боеприпасов. Вторая – в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, в рамках которой США финансируют закупку оружия для Украины у американских оборонных компаний. Эти деньги используются для заключения контрактов на поставку оружия для украинского правительства", – объясняется в материале.

Авторы добавляют, что все средства из фонда были распределены еще при каденции Байдена – просто поставки оружия осуществляются по мере готовности законтрактованных систем.

"Администрация Трампа не обращалась с просьбой о новой помощи, хотя, по словам чиновника из администрации, средств, предусмотренных еще при Байдене, Украине хватит еще на несколько месяцев", – добавляют в Politico.

Помощь Украине: другие новости

Немецкое издание Welt сообщает, что Германия профинансирует производство 500 дальнобойных дронов для Украины. Они будут готовы к использованию уже в ближайшие месяцы. Отмечается, что эти дроны смогут атаковать цели на расстоянии в более 1000 км.

Несколькими днями ранее, накануне саммита НАТО в Гааге, генеральный секретарь Альянса Марк Рютте заявлял, что Украина получит от союзников помощь в сфере безопасности на более €35 миллиардов. По его словам, "европейские и канадские союзники активизировались".

Вас также могут заинтересовать новости: