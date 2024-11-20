Военнослужащий рассказал, есть ли что менять Украине в системе производства БПЛА для военных целей.

Украина сейчас находится только в самом начале развития наземных и воздушных беспилотных систем, считает младший сержант взвода ударных БПЛА Виталий Моцный с позывным "Техас". По его словам, технологии, используемые Вооруженными силами Украины, являются гражданскими, но уже необходимо переходить к "военным разработкам".

"Это все гражданское направление, все, что мы используем, по большому счету, разрабатывалось больше как для хобби, а не для войны, и поэтому, на мой взгляд, как можно быстрее нужно переходить непосредственно к военным разработкам, если мы говорим о военном использовании", - отметил он в интервью "Укринформу".

Кроме того, "Техас" хочет, чтобы разработчики FPV-дронов в Украине не "закрывались" в рамках своих производств и не думали о прибыли, а работали в общих рамках и имели коммуникацию с другими производителями ради общей победы и максимального масштабирования задач. Военный обратил внимание и на срок подготовки новобранцев. Если раньше это происходило в течение месяца, то сейчас увеличили до полутора месяцев.

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"Срок начальной подготовки совершенно не означает, что человек, пройдя эту начальную подготовку, сразу попадает в подразделение боевое и едет непосредственно на восток", - подчеркнул он.

И добавил, что после начальной подготовки военнослужащих также направляют на "специфическую" подготовку — это может происходить до бесконечности, "так как совершенству в рамках знания своей профессии нет границ". "Техас" считает, что для начальной подготовки такого промежутка времени должно хватить, чтобы человек освоил знания, от которых напрямую зависит его жизнь.

"Если человек не настроен осваивать те знания, которые ему дают, то там и двух, и трех месяцев может быть мало, а если мотивирован, то вполне достаточно", - заявил Виталий Моцный.

БПЛА в войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что в 2025 году Украина сделает тысячи дальнобойных БПЛА, ракет и "длинных "Нептунов".

Кроме того, Германия передаст Украине тысячи дронов, прозванных Mini-Taurus. При этом их стоимость не раскрывается. Сообщается, что они якобы имеют вчетверо большую дальность полета по сравнению с украинскими FPV-дронами.

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