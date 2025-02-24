У Украины есть все возможности для создания ядерного оружия.

Хотя Украина старается не тревожить западных партнеров, официально заявляя, что пока не собирается разрабатывать ядерное оружие, никто полностью не исключает такой возможности в будущем.

Украинский историк Евгений Финкель в своей новой книге пишет, что его родина может превратиться в "Израиль на Днепре". Это означает не только закаленное в боях население, готовое защищаться, но и, возможно, создание независимого ядерного арсенала, подобного израильскому, пишет The Telegraph.

После распада СССР, подписав Будапештский меморандум в 1994 году, независимая Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны России, США и Великобритании.

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Кремлевский диктатор Владимир Путин грубо нарушил эти гарантии, сначала оккупировав Крым, часть Донецкой и Луганской области в 2014 году, а потом и вовсе начав полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

СМИ пишет, что, после того как президент США Дональд Трамп в начале февраля фактически исключил возможность членства Украины в НАТО, в Киеве все чаще обсуждают возможность создания собственной ядерной программы.

Создание ядерного арсенала в XXI веке обычно ассоциируется с такими изолированными государствами, как Иран и Северная Корея. Однако Украина, несмотря на поддержку Запада, может прийти к выводу, что это единственная гарантия ее выживания, говорится в материале.

При этом, Украина обладает не только мотивами, но и возможностями для создания ядерного оружия. Будучи одной из самых технологически развитых стран бывшего СССР, она имеет богатый опыт в области обогащения урана и разработки систем доставки ядерных боезарядов. Существующие атомные реакторы могут обеспечивать необходимый уран и плутоний. Для превращения их в оружейные материалы понадобятся дополнительные мощности по переработке топлива, но учитывая стремительные темпы военных разработок в Украине, многие эксперты считают это вполне возможным.

По мнению доктора, старшего научного сотрудника Лондонского Королевского института объединенных служб (RUSI) Сидхарта Каушала, у Украины уже есть ракеты, такие как советская "Точка", которые могут нести ядерные боеголовки. Однако, как он отмечает, ни Запад, ни Россия не позволят Киеву развивать ядерное оружие.

Украинские ядерные объекты регулярно проверяются Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), инспекторы которого могут выявить любые попытки несанкционированного обогащения урана.

"Это не только встревожит западных партнеров Украины, но и даст России предлог для дальнейшей военной интервенции, который Западу будет сложнее оспорить", – поясняет Каушал.

При этом журналисты подчеркивают, что даже если Украина каким-то образом создаст внушительный ядерный арсенал, нет никаких гарантий, что это обеспечит ей мир.

Другие новости о ядерном оружии для Украины

Ранее УНИАН сообщал, что США не исключают, что Украина получит ядерное оружие. Впрочем, в конечном итоге это решение полностью зависит от президента США Дональда Трампа.

Кроме того, по словам экс-министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, есть все условия для появления в Украине как минимум "грязного" ядерного оружия.

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