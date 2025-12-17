Она превосходит как российские, так и китайские аналоги.

Американский флот получил многоцелевую атомную субмарину четвертого (последнего на сегодня) поколения класса Virginia - будущий USS Idaho (SSN-799). Об этом Военно-морские силы США сообщили в своем пресс-релизе.

В дальнейшем субмарина будет проходить цикл испытаний и проверок, после чего будет введена в боевой состав ВМС США.

Субмарина стала 26-й подводной лодкой класса Virginia, которую создали в рамках совместной программы GDEB и HII Newport News Shipbuilding в рамках долгосрочной кооперации.

Субмарины класса Virginia - что о них известно

Подводные лодки класса Virginia имеют улучшенную малозаметность, передовые датчики и современную аппаратуру для специальных операций, что позволяет им выполнять самые сложные задачи ВМС США.

В целом на сегодня Virginia является одной из самых опасных (если не самой опасной вообще) многоцелевых атомных субмарин в мире, которая превосходит как российские, так и китайские аналоги.

По мнению специалистов, уровень шумности подводных лодок класса Virginia ниже, чем у российских субмарин третьего поколения проекта 971 "Щука-Б". Для достижения низкого уровня шумности в конструкции Virginia используют новые "глушащие" покрытия, систему изолированных палуб и энергетическую установку новой конструкции.

Субмарина класса Virginia вооружена торпедами, противокорабельными ракетами Harpoon и крылатыми ракетами Tomahawk. Существует возможность применения беспилотных комплексов.

Субмарины мира - последние новости

Ранее УНИАН сообщил, что в России провели церемонию ввода в состав Военно-морского флота РФ дизель-электрической подводной лодки "Великие Луки". Субмарина относится к проекту 677, который является развитием проектов 636 "Варшавянка" и 877 "Палтус".

Таким образом, "Великие Луки" концептуально близка к подводной лодке, которую недавно Украина атаковала с помощью подводных дронов типа Sub Sea Baby. После атаки сообщалось, что субмарина получила повреждения. В то же время, россияне это отрицают и говорят, что корабль не пострадал.

