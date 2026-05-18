Рыба возрастом 380 миллионов лет переписывает историю происхождения наземных животных

Сотни миллионов лет назад животные впервые выбрались из океанов и отважились выйти на сушу. Большая часть этой главы в истории Земли до сих пор остается неписанной, но одна вымершая рыба может дать ученым некоторые ответы, пишет IFLScience.

Ученые полагают, что вымершая рыба Koharalepis jarviki, жившая 380 миллионов лет назад в девонском периоде, была одной из первых, кто начал переход от морской жизни к жизни на суше.

Отмечается, что окаменелости Koharalepis jarviki были найдены несколько десятилетий назад в горах Лашли в Антарктиде. Вероятно, когда эта рыба еще плавала в океанах, это место являлось частью суперконтинента Гондвана.

Исследователи нашли только один окаменелый экземпляр Koharalepis jarviki, но он находится в отличном состоянии. Череп рыбы по-прежнему в значительной степени сохранился.

В новом исследовании ученые из Университета Флиндерса в Австралии вернулись к этому экземпляру, уделив пристальное внимание внутренним костям черепа.

"Мы решили сосредоточиться на Koharalepis, поскольку это единственный окаменелый образец во всем семействе, в котором сохранились внутренние кости черепа, что дает нам ценную информацию о его мозговой коробке и нейроанатомии", - рассказала ведущая автор исследования Коринн Менсфорт, аспирантка Палеонтологической лаборатории Университета Флиндерса.

Ученые облучили череп рыбы нейтронами, чтобы получить детализированное изображение его анатомии. Это позволило обнаружить новые подсказки о том, как рыбы совершили переход на сушу.

Исследователи поделились, что мозг Koharalepis jarviki был схож с мозгом рыб, которые находились на границе перехода позвоночных из воды на сушу. Также ученые обнаружили приспособления к жизни у поверхности воды, включая отверстия в верхней части черепа для дополнительного поступления воздуха и орган в мозге, который воспринимает свет и циркадные ритмы.

Менсфорт отметила, что Koharalepis jarviki достигал в длину около 1 метра и был хищником. Эта рыба, вероятно, устраивала засады на других животных. Относительно маленькие глаза наталкивают ученых на мысль, что эта рыба в значительной степени полагалась на другие органы чувств для поимки добычи.

В издании подчеркнули, что некоторые исследования показывают, что переход от водной к наземной жизни мог происходить десятки раз у нескольких разных видов. Это доказывает, что история может быть еще более запутанной, чем казалось изначально.

