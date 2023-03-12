Эксперт ставит под сомнение эффективность такого "изобретения".

Военный эксперт Александр Коваленко объяснил, почему в российской армии стали устанавливать корабельные установки 2М-3 на МТ-ЛБ. По его словам, в подразделениях окупационных войск острая нехватка ББМ, способных оказывать огневую поддержку подразделениям малыми и средними калибрами, и большие проблемы с эшелонированной антидроновой ПВО.

"Фактически на каждой локации отсутствует полноценная структура построения антидроновой ПВО. Это связано с отсутствием антидроновых ружей и специализированной техники для создания эшелонов. По этим причинам, ВПК "второй" армии в мире стало не производить больше современной и необходимой продукции, поскольку технически и технологически такой возможности нет, а плодить Франкенштейнов, по аналогу того скрещенного чудовища, что мы можем в последнее время наблюдать", – объяснил Коваленко в своем Telegram-канале.

Эксперт отметил, что 2М-3 это двуствольная автоматическая корабельная артиллерийская установка калибра 25 мм. Эффективная дальность стрельбы составляет 3 км, а скорострельность – до 300 выстрелов в минуту.

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"Начнем с того, что 2М-3 это корабельная артиллерийская установка. Кого-то удивит, а какая разница? Ну, как какая... Насколько эффективной будет корабельная установка со специфическим прицеливанием, нестандартным снарядом, который не проектировался против малоразмерных целей, работающих на высотах, предельных для его эффективной стрельбы... по целям среднего и большого габарита?" – добавил он.

Еще одним нюансом является сама МТ-ЛБ, на которую оккупанты устанавливают пушки 2М-3.

"После установки на МТ-ЛБ полуторатонной 2М-3 она теряет в мобильности, проходимости и... незаметности. Этот скворечник теперь заметен на километры, что облегчает работу по нему средств поражения широко спектра, ведь МТ-ЛБ это легкая броня. Скрестили ежа с носорогом. Нет, я не противник экспериментов и новаторских подходов, особенно в сложных условиях отсутствия серийных экземпляров своей специализации. Но к любому эксперименту и новаторству следует подходить с умом", – продолжил Коваленко.

При этом, по словам эксперта, ЗСУ-23-4 "Шилка", которую не производят с 1982 года, "намного эффективнее обсуждаемого мутанта". Однако в России производственные линии не имеют возможности в нужном количестве снимать с хранения "Шилки" и отправлять их в зону боевых действий в Украину.

"То есть на сегодняшний день российский ВПК может совладать с клепанием несуразных монстров, поскольку даже ремонтировать и восстанавливать в нужном объеме расконсервированные "Шилки" для него представляется непосильной задачей. И это главное, что нужно подчеркнуть во всей истории любви МТ-ЛБ и 2М-3. Не характеристики, не эфемерную эффективность и функциональность, а именно тот факт, что у "второй" армии в мире плодятся не полноценные средства ПВО малого радиуса, а вот такие вот мутанты", – резюмировал он.

Установка пушек 2М-3 на МТ-ЛБ

В начале марта стало известно, что в России начали устанавливать корабельные пушки на бронетехнику. При чем, это был не единичный случай. Эти "шушпанцеры" были замечены при перевозке на железнодорожных эшелонах.

Главный редактор Defense Express Олег Катков считает, что этому есть две причины. У оккупантов серьезная нехватка бронетехники или же заводы, которые могут серийно производить БМП-2 и БМП-3, не успевают за спросом.

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