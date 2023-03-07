Одна из причин - острая нехватка бронетехники.

Россияне начали серийно штамповать так называемые "шушпанцеры" с крайне противоречивой боевой эффективностью: устанавливать на МТ-ЛБ зенитные корабельные установки.

"Сначала была зафиксирована одна такая единица техники, стоявшая на какой-то рембазе. Вполне возможно, что это было какое-то народное творчество. Но было замечено уже перебрасывание этой техники железнодорожным эшелоном. Уже как минимум четыре таких машины были замечены на видео, которые выкладывали сами решисты, хвастаясь", - отметил военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков в своей колонке на "Апострофе".

При этом эксперт назвал две причины происходящего:

Видео дня

у россиян нехватка бронетехники, которую они пытаются восполнить даже такими "шушпанцерами";

серийные заводы, которые могут производить те же БМП-2 и БМП-3 не успевают за спросом.

"Надо понимать, что любое оружие опасно. Но ситуация, когда страна, годами хваставшаяся тем, что она "вторая армия в мире", обещала целые армады, сотни тысяч "Армат Т-14", а пришла к "шушпанцерам" - это уже реальность", - отметил Катков.

Потери России в Украине - что сообщалось

Как сообщал Генштаб ВСУ, с начала широкомасштабного вторжения 24 февраля Россия потеряла в Украине только танков около или более 3432 единиц.

Как рассказал военный эксперт Олег Жданов, чтобы компенсировать колоссальные потери техники на поле боя в Украине, россияне вынуждены активно снимать с хранения 60-летние танки типа Т-62 и Т-72, а также 70-летние БТР-50.