На Сумщине россияне крепят мины на 'Шахеды': Флеш объяснил, в чем опасность

Их крепят под крылья БпЛА.

В Сумской области российские оккупанты крепят на "Шахеды" контейнеры с противотанковыми минами. Об этом заявил специалист в области РЭР и РЭБ Сергей "Флеш" Бескрестнов в своих соцсетях.

"В атаках на Сумскую область россияне вешают на "Шахеды" под крылья по два контейнера с противотанковыми минами", - отметил он.

По словам "Флеша", за сегодня уже зафиксировали несколько таких случаев.

"Если кто-то найдет такие мины, их нельзя трогать и нельзя подъезжать к ним машинами, подходить близко тоже нельзя, поскольку они самоликвидируются через некоторое время", - пояснил эксперт.

Модернизация БПЛА россиянами - что известно

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты расширяют типы беспилотных летательных аппаратов, на которые устанавливают системы автозахвата цели и наведения дронов с помощью машинного зрения. Делается это в основном для поражения целей на дальних расстояниях в моменты исчезновения радиосвязи у земли.

То есть, противник работает над увеличением точности и дальности ударов БПЛА формата "Молния".

Аналитики Defense Express пояснили, что тема машинного зрения на дронах стала актуальна еще в начале 2024 года, когда поняли, что россияне начали оснащать такой опцией свои FPV-дроны.

Аналогичные возможности также появились и в украинской армии. Такая технология решала две проблемы - во-первых, позволяла повысить процент попадания в цель, особенно движущуюся. Во-вторых - действовать в обход систем РЭБ, которыми оснащаются машины или которые имеет пехота в окопе и радиус действия которого обычно не слишком большой.

