В центре Киева установлена символическая антидроновая сетка - символ 'дороги жизни' на фронте

4 февраля у Арки Свободы украинского народа в центре Киева была установлена особая арт-инсталляция, созданная командой платформы Культурные силы. Это антидроновая сетка с изображением кардиограммы. Сейчас большинство путей к фронту именно такие – с сетками, которые защищают транспорт и военных от вражеских дронов. Они стали дорогами жизни и артериями фронта – именно поэтому на этой сетке изображена кардиограмма.

Установка инсталляции была посвящена Дню Государственной специальной службы транспорта Минобороны. Боевые подразделения именно этой службы охраняют мосты и другие объекты критической инфраструктуры, разминируют маршруты и деоккупированные территории, восстанавливают разрушенную транспортную инфраструктуру, прикрывают логистические пути от дронов и выполняют другие задачи, без которых невозможны оборона страны и надежное обеспечение фронта.

Кроме этого, на Аллее защитников открыт и новый памятный знак в честь Государственной специальной службы транспорта (ГСТС). На знаке изображены три луча и символ фортификаций, объединяющий ключевые направления деятельности службы: мосты, антидроновые накрытия и разминирование.

За время полномасштабной войны ГСТТ обустроила почти 30 000 км невзрывных заграждений и построила до 3000 опорных пунктов. Более 300 объектов государственного значения находятся под охраной подразделений ДССТ, служба восстановила более 502,5 км поврежденных железнодорожных путей. Там, где в небе работают БПЛА, ДССТ создает защитные коридоры, чтобы техника, военные и критические грузы были защищены.

Сегодня уже накрыто 582 км таких маршрутов, еще 101,5 км – в работе, и 94 км – в ближайшей перспективе. Каждый метр этой защиты – это сохраненные жизни. Кроме этого, специалистами ГССТ по разминированию обследовано 224 537 га территорий и обезврежено 261013 взрывоопасных предметов.

Открытие памятного знака состоялось по совместной инициативе ГШ ВСУ, КМВА, руководства Администрации Госспецтрансслужбы и платформы Культурные силы.

"Военные ГССТ возводят километры фортификаций, превращая нашу землю в крепость. Вы накрываете пути снабжения антидроновыми щитами, спасая жизни под ударами с неба. Вы поднимаете из руин мосты и железную дорогу и первыми прокладываете безопасные коридоры и минные поля. Этот памятный знак – о несокрушимой воле. Он имеет характер тех, кто рискует, чтобы другие могли безопасно двигаться вперед. Это общая цель, которая объединяет и бережет людей", – отметил первый заместитель Министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Однако работа ГСТТ – это не только фортификации, а прежде всего люди, которые платят за безопасность страны самую высокую цену. Об этом моральном долге перед павшими и живыми напомнил Глава Администрации Государственной специальной службы транспорта генерал-майор Александр Яковец: "Мы всеми силами стараемся сделать так, чтобы агрессор не пришел ни на сантиметр нашей земли. К сожалению, при выполнении обязанностей мы несем потери. И наш долг – помнить тех, кого уже нет с нами. А также – поблагодарить тех, кто сегодня, не жалея ни здоровья, ни времени, ни сил, выполняет боевые задачи в чрезвычайно сложных условиях".

Справочно

Культурные силы – платформа, которая объединяет военнослужащих творческих профессий, культурных деятелей, аналитиков и волонтеров. Она развивает воинскую культуру, усиливает морально-психологическую поддержку военных, внедряет культурную дипломатию и информационное сопротивление через инструменты культуры. В платформу входят проекты: "Культурный десант", "Книга на фронт", "Фронтовая студия", "Оркестр 59", "РадиоПехота" и другие. Ежемесячно артисты Культурных сил проводят около 200 выступлений в фронтовой зоне, а также передают бойцам примерно 1200 книг. В 2025 году Культурные силы спродюсировали и выпустили 49 песен, созданных военнослужащими, провели несколько коммуникационных кампаний для Сил обороны, в частности кампанию "Украина стоит, потому что стоит пехота", которая получила престижную награду Effie Awards и обеспечила охват аудитории в 12 млн контактов.

