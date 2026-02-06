Лучше 'Томагавков': эксперт сказал, какие ракеты от США нужны Украине

Он отмечает, что США были бы заинтересованы в передаче ракет "Тайфун" Украине.

Для Украины даже лучше было бы получить от США ракеты "Тайфун", а не "Tomahawk", но этот вопрос сейчас является политическим. Об этом в эфире телемарафона сказал военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ, военный аналитик Александр Мусиенко.

"Что касается "Томагавков", то сейчас речь идет о том, что это могут быть ракеты в версии "Тайфун" дальностью 1400-1600 км. Они как раз модифицированы для запуска с наземных пусковых установок. А ракеты "Томагавк", как правило, США применяют с кораблей. У нас таких возможностей нет, потому что нет носителей, которые могли бы с моря эти ракеты запускать", - подчеркнул он.

При этом добавил, что для США это также очень перспективно, потому что они хотели бы провести больше испытаний ракеты "Тайфун".

"Здесь стратегически переплетаются интересы Украины и США. Все действия американской администрации, президента Трампа сейчас направлены на то, чтобы увеличить возможности на мировом рынке для нефти из США, а теперь еще и из Венесуэлы. И для этого нужно вытеснять Россию с нефтяного рынка", - отмечает Мусиенко.

При этом добавил, что если бы Украина имела около 100 таких ракет в сочетании с дронами, то могла бы провести комбинированные атаки по объектам РФ в Черном и Балтийском морях. По его словам, через ключевые там объекты проходит 2/3 экспорта российских нефтепродуктов. Эксперт отмечает, что удары по ним уменьшили бы возможности России зарабатывать на нефти, что еще больше усугубило бы финансовые проблемы страны-агрессора.

"А для США это хорошо, потому что усилило бы их возможности с точки зрения продажи нефти американскими корпорациями и освоения тех рынков, где США ранее были меньше представлены. Это перспективно", - отметил он.

Мусиенко добавил, что, по информации СМИ, военные Пентагона считают, что они могут выпустить определенное количество ракет "Тайфун" со складов без ущерба для обороноспособности США. "Поэтому это решение в политической плоскости, но хорошо, что к нему снова возвращаются и привлекают внимание с точки зрения того, что осознание давления на Россию присутствует в американском истеблишменте и у политиков", - подчеркнул он.

Ракеты "Томагавк" для Украины

Как сообщал УНИАН, долгое время обсуждался вопрос получения от США крылатых ракет "Томагавк", но этого не произошло.

Главный редактор "Милитарного" Михаил Люксиков отмечал, что эта ракета последние 20 лет существовала в двух вариантах – воздушного и морского базирования.

Он пояснил, что сейчас у Украины нет ни авиационных, ни морских носителей, которые были бы способны запускать эти ракеты. Также он отметил, что о передаче носителей этих ракет речь не идет.

Эксперт добавил, что пусковые установки для "Томагавков" были утилизированы Соединенными Штатами еще в 80-х годах прошлого века. И до недавнего времени к возобновлению этой программы Вашингтон не возвращался.

В 2025 году вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что администрация Трампа рассматривает возможность передачи Украине крылатых ракет "Томагавк". В то же время он отметил, что окончательное решение в этом вопросе будет принимать американский президент. На данный момент это решение так и не было принято.

