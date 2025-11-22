По словам Плетенчука, в основном восемь из десяти ракет не достигают своих целей.

Большинство ракет типа "Калибр", которые россияне запускают по Украине, не достигают своих целей. Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"В основном восемь из десяти, как правило, таких ракет не достигают своих целей. И эффективность применения этого оружия довольно долгое время вызывает некоторые сомнения", - сказал он.

Плетенчук добавил, что враг применяет "Калибры" ограниченно, чаще всего два раза в месяц. Он отметил, что такая периодичность может наталкивать на мысли о том, что у россиян серьезные проблемы с этими ракетами.

"Имея восемь носителей, применять один-два раза в месяц - это может натолкнуть на мысли, что у них есть какие-то проблемы, учитывая то, что россияне, когда стягивают силы и средства для того, чтобы нанести очередной террористический ракетный удар по Украине, пытаются применять все, что у них есть в наличии", - подчеркнул спикер ВМС ВСУ.

Зенитные системы Skynex в Украине сбивает ракеты Х-101 и "Калибр"

Ранее генеральный директор концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что зенитные системы Skynex подтвердили в Украине свою способность сбивать не только российские дроны, но и крылатые ракеты - Х-101 или "Калибр". В Defense Express подчеркнули, что в этом нет ничего экстраординарного.

В издании отметили, что существуют видеоподтверждения, как зенитные системы Gepard времен Холодной войны сбивали над Украиной российские Х-101. Современные аналоги, вероятно, еще лучше справляются с подобными задачами.

