Эксперт оценил угрозу запуска 'Шахедов' из Беларуси по поездам и автобусам

Наверное, на дипломатическом уровне произошло что-то, из-за чего эти удары прекратились.

Возможность запуска Россией ударных дронов "Шахед" с территории Беларуси представляет крайне большую угрозу для движущихся объектов. Об этом авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко сказал в эфире Радио NV.

По его мнению, если на территории Беларуси есть возможности для управления запуском ударных дронов типа "Шахед", то это может представлять опасность для украинской железной дороги и автомобильных дорог. В частности, поезд из Киева в Варшаву движется по железнодорожной колее на очень близком расстоянии от территории Беларуси – 50–70 км.

"Россияне оснащают свои "Шахеды" (Герани-2) mesh-модемами. Кроме того, на расстоянии 50–70 км с достаточно высокой вышки можно управлять "Шахедом" и без mesh-модема… Если оператор может им управлять, то этот "Шахед" способен поражать не только неподвижные, но и движущиеся цели, такие как автомобили, поезда, автобусы, которые едут по нашей территории. И это крайне опасно. Поэтому мы так резко реагировали на появление систем управления в Беларуси", – подчеркнул Романенко.

Видео дня

При этом он обратил внимание на сообщения о том, что вышки управления на территории Беларуси были уничтожены.

"Но сколько я ни спрашивал, никто не подтвердил факт уничтожения. Видимо, что-то произошло на дипломатическом уровне, и такие управляемые удары по нашим объектам, поездам – они прекратились", – сказал Романенко.

Он считает, что такие запуски благодаря размещенным в Беларуси системам управления стали бы заменой спутниковым терминалам "Старлинк", но на небольшое расстояние.

Что этому предшествовало

В конце февраля министр обороны Михаил Федоров сообщил об уничтожении современной системы связи, которая помогала российским "Шахидам" залетать на север Украины из Беларуси.

Советник министра обороны, специалист по системам РЭБ и связи Сергей (Флеш) Бескрестнов отметил, что на территории Беларуси было обнаружено несколько точек, которые обслуживали "Шахеды" во время атак на Украину. В частности, одна такая точка достигала сигналом аж до Киева, и разведывательные БПЛА, которые летали над Киевом, использовали ее для передачи данных. Другая точка обеспечивала атаки "Шахедов" на западную Украину. В частности, на железную дорогу Киев-Ковель.

