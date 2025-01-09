По убеждению президента Украины, производство западных систем ПВО и ракет должно стать значительной частью гарантий безопасности для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с призывом к США лицензировать производство систем противовоздушной обороны и ракет в нашей стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-25"), которое проходит на авиабазе в Германии.

Президент отметил, что мотивация - это ключ к противодействию агрессии, и в частности, мотивация рисковать своей жизнью ради спасения своей страны.

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"Но мотивация требует горючего, а лучшим горючим является успех - успешные действия, успешные сделки. Когда наши солдаты сбивают российские ракеты, в том числе баллистические, и держат российскую авиацию подальше от Украины - это обеспечивает мотивацию, отчаянно нужную нам. Мы вели переговоры с США о лицензировании производства систем противовоздушной обороны и ракет в Украине, и это может стать значительной частью наших гарантий безопасности - и это вполне возможно", - подчеркнул Зеленский.

При этом, президент призвал не забывать, что на саммите НАТО в Вашингтоне, который состоялся в июле 2024 года, не все обещания выполнены. В частности, Украине очень сильно нужны системы ПВО, обещанные союзниками.

Также глава государства напомнил о вчерашней российской атаке на Запорожье, в результате которой погибли 13 человек и еще 112 человек были ранены.

"Это был всего лишь один день, один удар с воздуха. Мы должны остановить российский террор. И вы это можете сделать. Мы просим срочно доставить системы противовоздушной обороны", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, глава государства напомнил, что Украина требует выполнения всех соглашений по поставкам оружия на линию фронта.

Зеленский благодарит все страны, которые помогают Украине артиллерией, бронетехникой и всем необходимым.

"Наши мужчины и женщины на передовой должны чувствовать, что мир поддерживает их, и ничего не доказывает это лучше, чем обеспечение их всем необходимым, чтобы они могли отвечать на российские атаки", - подчеркнул президент.

Украине нужны еще 12 систем Patriot

Как сообщал УНИАН, 10 декабря 2024 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с дополнительными 10-12 зенитно-ракетными системами Patriot Украина сможет полностью закрыть свое небо для российских ракет. Лидер нашей страны не понимает, почему страны Запада не могут использовать не менее 30 млрд долларов на усиление украинской ПВО из российских замороженных активов.

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