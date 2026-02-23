Украине не дают лицензии на выпуск систем Patriot и ракет к ним, - Зеленский

Еще один ключевой вопрос – это контрактная армия, финансирование которой могла бы взять на себя Европа, потому что у Украины на это денег нет.

Сегодня противовоздушная оборона (ПВО) – самый сложный вопрос, поскольку международные партнеры не дают лицензии, чтобы Украина сама производила, например, системы Patriot или хотя бы ракеты для тех систем, которые есть на вооружении у ВСУ.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью ВВС. "Нужны лицензии хотя бы на ракеты. Пока что мы не достигли успеха в этом", - отметил президент.

Зеленский отметил, что для того, чтобы Украина стала сильнее в этой войне, нужно закрыть небо.

"Если гражданские защищены, у нас прикрыта спина, люди работают, дети в школах, экономика работает, есть деньги, есть налоги, которые идут на фронт. Таким образом мы усиливаем армию. Этого, к сожалению, пока нет", - сказал глава государства.

О деньгах международных партнеров

При этом Зеленский отметил, что сегодня Европа дает Украине деньги. "PURL – одна из программ, по которым мы закупаем у американцев ПВО. Это финансирует Европа. И мы должны уважать и эту программу, и то, что Европа ее финансирует", - сказал Зеленский.

Президент также рассказал, достаточно ли стране тех ресурсов, которые выделяют международные партнеры.

"Есть государства, о которых можно сказать, что дают достаточно... А есть те, кто дает очень мало. А есть еще и те, кто блокирует помощь. Этим странам достаточно было бы и ничего не делать, а они, наоборот, делают плохое. То есть в целом достаточно ли финансирования? Нет. Но Европа в большинстве за Украину и помогает украинцам. Это правда. Нужно ли нам больше? 100%, потому что у нас нет такого же количества оружия, как у Российской Федерации", - пояснил Зеленский.

При этом глава государства назвал еще одно направление, которое могла бы поддержать Европа своими средствами - это контрактная украинская армия.

"Если мы переведем нашу армию – или когда мы переведем нашу армию – с мобилизации на контракты. То же, что делает Путин. Он платит каждому человеку деньги за контракт. Мы тоже хотим, но у нас недостаточно средств. Вот где европейцы могут помочь. Вот эту программу европейцы пока не финансируют", - детализировал Зеленский.

Зеленский и война в Украине

В этом же интервью Зеленский заявлял, что президент США Дональд Трамп контактирует больше с ним, чем с российским диктатором Владимиром Путиным.

Кроме того, по словам Зеленского, спецпредставитель Белого дома Стив Виткофф также на самом деле чаще встречается с украинской стороной, чем с россиянами.

20 февраля Зеленский заявлял, что и американцы, и россияне говорят: если Киев хочет, чтобы война закончилась завтра, то ВСУ должны уйти из Донбасса.

