Китай, будучи союзником России, фактически контролирует доступ к материалам, которые делают возможным использование беспилотников.

Украинские производители беспилотников работают на полную мощность, но комплектующие, необходимые для их летательных аппаратов, по-прежнему поставляются из Китая. Об этом пишет Politico.

Отмечается, что хрупкая цепочка поставок, в которой доминирует Пекин, поддерживает этот рост производства, обнажая уязвимость, которая однажды может нанести удар США и их союзникам.

Согласно новому исследованию Института острова Змеиный, почти все украинские производители беспилотников импортируют хотя бы некоторые компоненты из Китая. Более половины производителей сами производят корпуса беспилотников, но только каждый десятый производит датчики или оптику, необходимые для определения и поражения целей. Несколько важных компонентов - полупроводники, силовые транзисторы, магниты, аккумуляторы и навигационные чипы - по-прежнему поставляются преимущественно китайскими поставщиками.

Важно, что Китай, будучи союзником России, фактически контролирует доступ к материалам, которые делают возможным использование беспилотников, от аккумуляторов, питающих эти аппараты, до сырья, из которого они состоят.

В докладе утверждается, что "узкие места" Украины аналогичны тем, что существуют в программах НАТО: они практически полностью зависят от Пекина. Те же китайские магниты и чипы, которые управляют украинскими беспилотниками, присутствуют в ракетах, радарах и бронетехнике союзников. Это означает, что у Китая есть возможность ограничить экспорт, замедлить поставки или полностью ограничить доступ, вынудив западное производство остановиться. Виктория Гончарук, руководитель отдела оборонных технологий Института острова Змеиный, заявила:

"Эта уязвимость вредит всем, и это то, на чём мы, западные общества, должны сосредоточиться".

Отмечается, что в апреле Пекин ужесточил экспорт неодима и самария - редкоземельных элементов, используемых в мощных магнитах, - что привело к росту цен в 60 раз и замедлению поставок по всему миру. Импорт литий-ионных аккумуляторов в Украину, используемых для питания беспилотников, вырос почти до 56 миллионов единиц в 2024 году, что в девять раз больше, чем в 2021 году, поскольку отечественные предприятия спешно создавали запасы материалов перед следующим сокращением поставок.

По словам журналистов, даже лучшие моменты украинской промышленности зависят от Пекина. Завод Motor-G, крупнейший в Европе производитель двигателей для беспилотников, выпускает около 100 000 двигателей в месяц. Однако он по-прежнему закупает высококачественные магниты и медную проволоку в Китае. Гончарук сказала:

"Более 70% компаний, с которыми мы общались в Украине, действительно хотят заменить (китайские компоненты). Они готовы предпринять конкретные шаги по поиску альтернатив и замене их, даже если это будет дороже, на компоненты европейского, местного или американского производства".

Интересно, что украинские компании, такие как Odd Systems, SeekUAV, Oko Camera и Ochi Nochi, начали производство отечественных тепловизоров, таких как Kurba-256, которые сейчас используются на беспилотниках-перехватчиках. Тем не менее, около 90% тепловизоров, продаваемых в Украине, по-прежнему производятся в Китае. Альтернативы других производителей стоят в три-пять раз дороже и требуют месяцев на их поставку. В опросе почти 37% компаний назвали стоимость компонентов главным препятствием. Треть компаний указала на сбои в логистике и таможенные задержки.

В отчете Института рекомендуется расширить совместные программы исследований и разработок со странами НАТО, создать региональный консорциум по магнитам и аккумуляторам, а также создать "реестр надежных компонентов", чтобы помочь украинским компаниям закупать некитайские комплектующие.

Производство оружия в Украине

Производство оружия в Украине

