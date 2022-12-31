Глава ГУР подчеркнул, что переброска стратегической авиации РФ на дальние аэродромы после взрывов на авиабазах имеет огромное значение.

У российской стратегической авиации все больше проблем с износом бомбардировщиков, особенно двигателей к ним, производство многих деталей давно прекращено, заявил в эфире телемарафона начальник ГУР Кирилл Буданов.

По причине экономии ресурса двигателей ВКС РФ осуществляют пуски ближе к аэродромам, что приводит к падению неисправных ракет в населенных пунктах и рядом с ними.

"Это старые самолеты, которым постоянно продлевают ресурс, проводится модернизация, обновляются авионика, средства поражения, системы сброса. Но, по сути, это те же самолеты с теми же двигателями. Последние две ракетные атаки они делали залпы возле аэродромов, отсюда и сообщения о падении ракет в РФ — это потому, что они не подходят к привычным районам пуска, чтобы уменьшить износ самолетов", — сказал Буданов.

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Глава ГУР подчеркнул, что переброска стратегической авиации РФ на дальние аэродромы после взрывов на авиабазах имеет огромное значение, так как самолеты проходят тысячи километров и еще больше изнашиваются - их необходимо ставить на обслуживание.

Ракеты Ту-95 падают в российских городах

Известно о как минимум нескольких случаях, когда ракеты российской стратегической авиации, бомбящей Украину, падали на территории самой России – вблизи аэродромов.

16 декабря во время массированного удара по Украине несколько ракет "подстригли лес" в Саратовской области. О пострадавших не сообщалось.

Уже 30 декабря случай повторился – обломки ракеты семейства Х-101/Х-102 нашли в Волгоградской области.

Вообще у россиян большие проблемы с эффективностью используемые при обстрелах Украины ракет. Например, в июне во время удара по Харькову некоторые снаряды к С-300 не раскрылись и просто взорвались в воздухе.

Более того, летом в оккупированном Алчевске случилось другое занятное приключение с россиянами – выпущенная по ВСУ ракета вдруг "передумала" и вернулась к своим хозяевам.

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