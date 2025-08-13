13 августа принято поздравлять левшей и мириться с близкими.

О дате 13 августа украинцы имеют несколько любопытных верований. На международном уровне чествуют левшей, а о том, какой сегодня праздник отмечается в церкви, стоит запомнить всем православным. Также важно ознакомиться с запретами дня, чтобы ненароком их не нарушить.

Видео дня

Какой сегодня праздник в мире

По всей планете 13 августа проходит Всемирный день левшей, на котором люди с левой доминирующей рукой выступают против дискриминации и призывают производителей делать больше удобных для них товаров. Около 15% населения планеты являются левшами.

Среди именинников этой даты наиболее выдающимися считаются астрофизик Андерс Ангстрем, математик Джордж Стокс, химики Фридрих Мишер и Рихард Вильштеттер, кинорежиссер Альфред Хичкок.

Какой сегодня праздник в Украине

В нашей стране также были знаменитости, рожденные 13 августа - писатель Степан Процюк, певица Екатерина Бужинская, преподавательница Анна Бортюк, теннисистка Альона Бондаренко.

Для украинцев этот день будет обычной средой. Какой-либо праздник сегодня в Украине в официальном календаре отсутствует.

Какой сегодня праздник церковный

По современным расчетам на эту дату выпадает день памяти святых Максима Исповедника и Ипполита Мученика, а также богородичной иконы "Страстная". Для христиан, которые считают старый стиль более правильным, праздник сегодня посвящен святому Евдокиму Каппадокиянину.

Какой праздник 13 августа в народе

В древние времена крестьяне ориентировались на приметы, чтобы знать, чего ожидать от погоде. О сегодняшней дате придумали следующие поговорки:

если во время захода солнца небо в тучах, то приближается дождь;

птицы собираются в большие стаи - к ранней осени;

дует сильный ветер - к похолоданию;

рябина много плодоносит - к снежной зиме.

О том, какой сегодня церковный праздник, полезно знать людям, которые хотят примириться с родными или признать ошибки. Святой Максим Исповедник помогает в подобных делах. Также день удачен для учебы, освоения новых навыков, запоминания информации.

Что нельзя делать сегодня

Верующим, которые соблюдают Успенский пост, запрещено есть мясо, яйца и молочную еду. По народным представлениям 13 августа - праздник, крайне неудачный для выяснения отношений. Любые споры перерастут в большую ссору. Также запрещено обсуждать других за спиной и распускать сплетни.

Вас также могут заинтересовать новости: