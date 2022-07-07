По неподтвержденной информации, часть ракет упали на территории РФ.

Россия сегодня ночью продолжила ракетный террор прифронтового Харькова, выпустив по городу несколько ракет. Впрочем, часть из них не долетели до украинской границы.

Об этом сообщает харьковские паблики, публикуя видео, снятое очевидцами в Белгороде, откуда и запускались ракеты.

По информации очевидцев, несколько ракет зависли в воздухе после запуска, затем "распылились".

"Вот именно то самое "зависание" о котором говорили наши шпионы. По всей видимости, у эрэфии уже и "самовары" стали отказывать", - пишет "ХС Харьков".

Вероятно, часть ракет долетели до Харькова - в городе была объявлена воздушная тревога и слышны взрывы.

Тем временем, в белгородских Телеграм-каналах сообщается о неудачном запуске ракет по Украине.

"Две ракеты ОТРК Искандер не взлетели, упали где-то в окрестностях города", - сказано в одном из сообщений.

Ранее военный эксперт Олег Жданов назвал способ "разрядить" ситуацию с обстрелами Харькова