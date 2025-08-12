Также появился комментарий Прокопива относительно решения суда.

Заместителю главы Киевской городской госадминистрации Владимиру Прокопиву смягчили меру пресечения: целодовий арест заменили ночным и отменили обязательство носить электронный браслет, сообщила корреспондентка "Киев24".

По ее словам, соответствующее решение было вынесено сегодня в Голосеевском районном суде Киева. Так, суд определил для Прокопива ночной домашний арест с 22:00 до 06:00. Адвокат и сам подозреваемый по делу отметили, что на этом они не остановятся.

На своей странице в Facebook Прокопив прокомментировал решение суда об изменении меры пресечения.

Видео дня

"Сегодня решением суда с меня сняли круглосуточный домашний арест и электронный браслет, и это - хорошая новость. Почти 4 месяца дома с этой "штукой", не назовешь приятным периодом в жизни, тем более, что я не совершал никаких преступлений. Моя цель, чтобы с меня сняли все подозрения и несправедливые обвинения", - написал он.

Ситуация с Прокопивым - что известно

Как сообщал УНИАН, заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Владимир Прокопив подозревается в организации схем по незаконной переправке уклонистов в Европу. Подозрение ему объявили в апреле.

Как сообщает Офис генерального прокурора в Telegram, подозрение вручено из-за содействия в незаконном выезде за границу мужчин под видом перевозки гуманитарных грузов и в неоднократном несанкционированном изменении информации в автоматизированных системах (ч. 2 ст. 332, ч. 1, 3 ст. 362 Уголовного Кодекса Украины).

22 апреля Голосеевский суд избрал Прокопиву меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и обязал носить электронное средство контроля.

Зато адвокаты Прокопива заявили, что считают эту меру пресечения несоразмерной. Обвинения против чиновника защитники назвали безосновательными.

Вас также могут заинтересовать новости: