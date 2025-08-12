Народный артист рассказал о "переломном моменте" в жизни певицы.

Автор песен и народный артист Юрий Рыбчинский сделал громкое заявление о том, что стало переломным моментом в жизни Таисии Повалий, после которого она предала Украину.

Как отметил он в интервью журналистке Наталье Влащенко, произошло это после предложения беглого президента Виктора Януковича включить певицу в состав его ныне запрещенной Партии регионов.

По словам Рыбчинского, первоначально артистка вместе с супругом и продюсером Игорем Лихутой отказались, но позже их мнение изменилось после получения вознаграждения в размере одного миллиона долларов.

Видео дня

"Переломный момент наступил, когда Янукович пригласил Повалий депутатом вторым номером в свой список. Когда Лихута и Тая отказались, им был заплачен миллион долларов. Вот с этого все начинается", - заявил артист.

Как известно, Таисия Повалий была народным депутатом Украины от Партии регионов 7-го созыва с декабря 2012 года до конца 2014-го.

Напомним, как писал УНИАН, осенью 2024-го президент Владимир Зеленский подписал указ о лишении 34 предателей Украины государственных наград. В списке значилась и Таисия Повалий. Ранее Высший антикоррупционный суд конфисковал у Повалий имущество в Украине и права на 9 песен.

Вас также могут заинтересовать новости: