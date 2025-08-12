Премьера ленты ожидается в конце 2026 года.

В Лондоне наконец начались съемки новой экранизации романа Клайва Льюиса "Хроники Нарнии", режиссером которой стала Грета Гервиг, известная по фильмам "Барби", "Маленькие женщины" и "Леди Берд". В сети уже появились первые фото и видео со съемочной площадки.

Netflix экранизирует рассказ "Племянник чародея", который является приквелом истории "Лев, Колдунья и платяной шкаф". Сюжет традиционно развернется вокруг детей, а именно юных версий персонажей Дигори и Полли. Центром истории станет создание Нарнии Асланом, а также увлекательные путешествия в таинственные миры главных героев.

Вероятно, события будут разворачиваться в послевоенном Лондоне 1950-х годов. На это как раз намекают новые фотографии, опубликованные в соцсети X.

На кадрах можно увидеть ретро машины, легендарные красные автобусы, аутентичную версию барахолки и стильных местных жителей Лондона.

Новость о производстве очередной части культовой франшизы появилась еще шесть лет назад. Все это время ходили слухи, кто же присоединится к актерскому составу спин-оффа. Наибольший резонанс получила новость о том, что ключевую роль Льва Аслана может сыграть женщина, а именно Мерил Стрип. Также есть вероятность, что в фильме снимется Дэниел Крейг в роли Эндрю Кэттерли и Эмма Маки в роли Белой Ведьмы

Ожидается, что съемки новой версии "Хроник Нарнии" от Netflix будут продолжаться в Великобритании в течение ближайших полгода. А вот премьера должна состояться уже в конце 2026-го.

Напомним, что ранее книги Клайва Льюиса уже были экранизированы. В частности популярность приобрели фильмы новозеландского режиссера Эндрю Адамса, которые выходили в период с 2005-го по 2010 год.

