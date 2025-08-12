В Турции обеспокоены масштабами пищевых отходов.

Правительство Турции планирует ограничить пищевые отходы в отелях и ресторанах, введя новые правила для "шведского стола" и "серпме" (завтраки с крошечных тарелок). Президентский совет по политике в сфере сельского хозяйства и продовольствия собирается в ближайшее время подать соответствующий законопроект в парламент, пишет Sabah.

Отмечается, что систему "все включено" (all inclusive) в турецких отелях предлагают заменить на "а-ля карт". Это формат, в рамках которого гости будут выбирать и заказывать только то, что съедят.

По данным Фонда предотвращения расточительства (TİSVA), в Турции ежегодно теряется около 23 млн тонн продуктов, а 35% овощей и фруктов не доходят до стола. Именно поэтому правительство хочет снизить масштабы пищевых отходов.

В издании подчеркнули, что особое внимание уделят хлебу. Журналисты отметили, что ежегодно в Турции выбрасывают около 4,38 млрд буханок.

Также правительство Турции планирует запретить выкидывать еду на улицу для бездомных животных, так как это загрязняет города и распространяет бактерии. Вместо этого остатки пищи предлагают централизованно передавать в приюты.

Кроме того, ресторанам предлагают запретить заставлять клиентов заказывать блюда строго на каждого человека. Например, трое посетителей смогут взять завтрак только на двоих.

