Зверь с человеческим взглядом: что известно о самой необычной лисице в мире

Тибетская лисица выделяется своей квадратной формой головы.

Существует большое количество различных лисиц. Среди них есть один уникальный вид, который имеет необычный взгляд, напоминающий человеческий.

В BBC Wildlife Magazine рассказали, что известно о тибетской лисице. Этот вид впервые обнаружили в 2005 году в Индии.

Отмечается, что у тибетской лисицы узкая морда, пушистые щеки, узкая челюсть и вогнутый лоб. Также у этого вида более длинные клыки, чем у других лисиц.

Тибетская лисица выделяется своей квадратной формой головы, которая является результатом густой шерсти и хорошо развитых челюстных мышц. Также у этого вида узкие глаза с характерным "прищуром".

В издании поделились, что тибетская лисица обитает на Тибетском плато, в Непале, Китае, Бутане и некоторых частях Индии. Обычно их можно встретить в высокогорных регионах на высоте от 3500 до 5300 метров.

Тибетские лисицы хорошо приспособлены к холодному климату с засушливыми условиями. В основном они одиночные животные, но могут образовывать охотничьи пары.

Чаще всего тибетские лисицы охотятся на грызунов, сурков, зайцев, кроликов, мелких наземных птиц и ящериц. Также они питаются падалью крупных млекопитающих.

В издании добавили, что в естественной среде обитания тибетских лисиц мало деревьев, из-за чего они чаще всего живут в подземных норах, чтобы скрываться от хищников.

