Странной выглядит история с введением санкций против Петра Порошенко. Прошло уже почти полгода, но Национальный банк под руководством Андрея Пышного до сих пор не принял никаких ограничений в отношении Международного Инвестиционного Банка, который принадлежит одиозному политику. Создается впечатление, что из-за личной близости между Порошенко и Пышным регулятор целенаправленно саботирует санкционное решение.

Для сравнения: в случае с другими подсанкционными лицами реакция НБУ была гораздо более решительной и оперативной.

Вячеслав Богуслаев, бывший владелец "Мотор Сичи" и Мотор-Банка, потерял контроль над финучреждением еще в ноябре 2022 года - Нацбанк признал его деловую репутацию небезупречной и лишил права голоса. Интересно, что президент Зеленский ввел санкции против Богуслаева только 1 апреля 2023 года - то есть Пышный сработал на опережение.

В случае PIN Банка Нацбанк тоже не медлил: уже в октябре 2022 года, почти одновременно с введением санкций, Евгений Гинер был лишен права голоса, а впоследствии банк был у него отобран и передан государству.

С Альфа-Банком, принадлежавшим Михаилу Фридману, ситуация была несколько иной. Санкции против Фридмана были введены 19 октября 2022 года, но Нацбанк лишил олигарха права голоса сразу после начала полномасштабного вторжения, еще при каденции Кирилла Шевченко, предшественника Пышного на посту главы НБУ.

А вот в случае Петра Порошенко Нацбанк демонстрирует непонятную медлительность.

Более того, появляются основания полагать, что Андрей Пышный намеренно избегает участия в принятии санкционного решения.

Поговаривают, что Пышный не только физически не присутствовал на заседании СНБО 12 февраля, но не подключился онлайн, фактически дистанцировавшись от принятого решения.

Не менее странным выглядит поведение НБУ в отношении самого МИБа. Регулятор не реагирует даже тогда, когда из банка начинают активно выводить средства. Если на 1 февраля 2025 года объем средств клиентов составлял 9.4 млрд грн, то на 1 июня - уже только 6.5 млрд грн. Уменьшение на 2.8 млрд грн или более 30%.

Неужели лояльный к Порошенко Пышный действительно позволяет выводить деньги из банка на фоне санкционного давления?

Учитывая быстрые действия НБУ в других случаях, выборочная осторожность в отношении банка Порошенко выглядит подозрительно. В чем причина такой особой лояльности к политику, которого государство само включило в санкционный список?